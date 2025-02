© Foto: adobe.stock.com

Der Freitag (31. Januar) lieferte womöglich einen ersten Vorgeschmack dessen, was jetzt kommen könnte. Gold setzte die Rekordjagd fort. Für den Goldpreis scheint der Weg in Richtung 3.000 US-Dollar geebnet.Neues Allzeithoch - Gold als sicherer Hafen gefragter, denn je Seit der letzten Kommentierung zu Gold "Gold mit Paukenschlag - Goldpreis dreht auf. Neue Rekorde in Sicht" hat sich die Lage noch einmal deutlich zugespitzt. Das gilt für die US-Handelspolitik. Das gilt für die Situation an den Aktienmärkten. Vor allem Technologiewerte gerieten zuletzt immer stärker in Bedrängnis. Nvidia ist da nur ein Beispiel. Die exponierten Niveaus von Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 machen die Indizes …