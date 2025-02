Wochenausblick - Quartalszahlen im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen multinationaler Unternehmen. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die Woche beginnt börsentypisch eher ruhig. Die USA veröffentlicht den ISM Index für das verarbeitende Gewerbe, welcher einen Einblick in die Geschäftsbedingungen der Branche gibt. Spannend wird ebenfalls der Verbraucherpreisindex der EU. Aus Unternehmenssicht veröffentlichen Palantir Technolgies, Mizuho Financial Group und NXP Semiconductors ihre Quartalszahlen.





















Dienstag:



Am Dienstag erwartet uns eine ganze Reihe an interessanten Quartalszahlen. Das Highlight wird um 22 Uhr nach Börsenschluss das Quartalsergebnis von Alphabet sein. Ebenfalls äußerst spannend könnten die Zahlen von Merck & Co, Pepsico, AMD, Pfizer, Amgen, Spotify, Ferrari und Mondelez International werden.

















Mittwoch:



Der Mittwoch bleibt auf dem Niveau des Vortages. Für Deutschland, die EU und die USA erwarten uns die Einkaufsmanagerindizes, welche die wirtschaftliche Lage des Dienstleistungs- und Produktionssektors widerspiegeln. Die USA veröffentlicht zudem den ISM Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe. Quartalszahlen gibt es unter anderem von Novo Nordisk, Toyota, Walt Disney, Qualcomm, Arm Holdings, Boston Scientific, Uber Technologies und Total Energies.















Donnerstag:



Der Donnerstag stellt womöglich den Höhepunkt der Woche dar. Für Deutschland werden die Werksaufträge der Industrie veröffentlicht, während die EU über die monatlichen Einzelhandelsumsätze informiert. Für das Vereinigte Königreich wird zudem um 13 Uhr eine Zinssatzentscheidung getroffen. Auf Unternehmensseite veröffentlichen mehrere große Unternehmen ihre Quartalszahlen, darunter Amazon, Eli Lilly and Company, Astrazeneca, Linde plc, L'Oreal, Phillip Morris und Honeywell International.















Freitag:



Am Freitag wird es wieder ruhiger. Für Deutschland wird sowohl die Industrieproduktion als auch die Handelsbilanz veröffentlicht. Die USA veröffentlicht hingegen die monatlichen Arbeitsmarktdaten. Diese beinhalten unter anderem die Arbeitslosenquote sowie die Durchschnittsgehälter und haben auch einen Einfluss auf die Entscheidungen der Federal Reserve Bank. Quartalszahlen gibt es von der Nippon Telegraph & Telephone Corporation und Honda Motors.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC