Unterföhring (ots) -Das erfolgreichste Frühstücksfernsehen Deutschlands wächst: SAT.1 zeigt das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ab Samstag, 1. März, an sieben Tagen in der Woche. Das FFS-Team Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Christian Wackert und Benjamin Bieneck moderiert im Wechsel. Zwischen 9:00 und 12:00 Uhr sorgen die Moderatorinnen und Moderatoren für den besten Start ins Wochenende.Samstags steht das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" ganz unter dem Motto: Service, Service, Service. Welches Heimwerk-Projekt steht an? Welche DIY-Ideen können das Zuhause verschönern? Welche Modetrends sind im Kommen? Was gibt es Neues im Gartencenter? Welche Sonderangebote warten im Supermarkt?Volle Hütte! Die Premiere des "Frühstücksfernsehen am Samstag" feiern Alina Merkau und Benji Bieneck am 1. März gemeinsam mit allen FFS-Experten.SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer lieben unser Frühstücksfernsehen genau wie wir. Die Sendung hat die besondere Magie, trotz intensiver Konkurrenz sowohl bei jüngeren (Z. 14 - 49) und älteren Zuschauern (Z. 14 - 59) über das ganze Jahr betrachtet Marktführer zu sein. Im Januar erzielte die Sendung bei dem jüngeren Publikum den höchsten Marktanteil seit 2006. Da ist es nur konsequent, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch samstags bei ihrem Start ins Wochenende zu begleiten. Herzlichen Dank an das hervorragende Frühstücksfernsehen-Team."Produziert wird das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" von der MAZ & MORE TV Produktion.Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen am Samstag" - ab 1. März, immer samstags, ab 9:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn