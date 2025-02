Während die "Magnificent Seven" aus den USA die Börsen dominieren, schlummern in Europa die "Granolas" - ein von Goldman Sachs geprägter Begriff für Schwergewichte wie Nestlé, Novo Nordisk, LVMH, AstraZeneca, ASML und SAP. Doch während Big Tech in Übersee weiter anzieht, haben sich die Granolas zuletzt schwächer entwickelt. Warum ist das so - und steckt darin eine Chance - Kapitalmarktexperte Stefan Risse von Acatis Investment gibt bei wO TV Antworten: Trotz solider Gewinne hinken die Granolas dem STOXX 600 hinterher. Liegt es an kurzfristigen Enttäuschungen wie bei Novo Nordisk oder Nestlé - Oder spiegelt sich in den Kursen bereits eine Neubewertung wider - Risse sieht Potenzial: ASML, das einzige Unternehmen, das Maschinen zur Herstellung modernster Chips liefert, wurde für lange Zeit als zu teuer eingestuft - nach der jüngsten Korrektur jedoch ein attraktives Investment. Selbst Marktführer sind nicht vor Bewertungsrückgängen sicher. Wer langfristig investiert, sollte Chancen erkennen - und nicht blind dem Hype um die US-Giganten folgen.