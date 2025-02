Die kanadische Bergbaugesellschaft New Gold verzeichnet aktuell eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs legte kürzlich um 2,64 Prozent zu und erreichte einen Wert von 2,99663 Euro. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Milliarden Euro zeigt sich das Unternehmen in einer soliden Position. Besonders beachtenswert ist die einmonatige Kursentwicklung mit einem Plus von 22,35 Prozent.

Wichtige Termine im Februar

In den kommenden Wochen stehen mehrere bedeutende Termine an: Am 13. Februar findet ein Business Update Call statt, gefolgt von der Veröffentlichung der Q4 2024 Ergebnisse am 19. Februar. Einen Tag später, am 20. Februar, präsentiert das Unternehmen die detaillierten Quartalsergebnisse. Das für 2025 prognostizierte KGV liegt bei 7,79.

