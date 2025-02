Die JPMorgan Chase-Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort und erreichte Ende Januar 2025 neue Höchststände. Mit einem aktuellen Kurs von 257,08 EUR und einer beachtlichen Marktkapitalisierung von 720,9 Milliarden EUR festigt der Finanzgigant seine Position als eines der wertvollsten Bankhäuser weltweit. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, die ein Plus von 12,38 Prozent aufweist.

Wichtige Termine im Februar

In der kommenden Woche wird JPMorgan Chase bei zwei bedeutenden Finanzkonferenzen vertreten sein. Am 11. Februar 2025 wird das Unternehmen sowohl an der UBS Financial Services Conference als auch an der Bank of America Securities Financial Services Conference teilnehmen. Die Aktionäre erhielten bereits Anfang Januar eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 USD.

Anzeige

JPMorgan-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue JPMorgan-Analyse vom 2. Februar liefert die Antwort:

Die neusten JPMorgan-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für JPMorgan-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

JPMorgan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...