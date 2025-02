AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen rechnet nach einem Rekordergebnis im vergangenen Jahr mit einem anhaltend hohen Wachstum. "Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass wir eine lange Wachstumsphase vor uns haben", teilte das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. An der Börse kamen die Zahlen und Ziele sehr gut an. Die im EuroStoxx 50 gelistete Aktie zog im frühen Handel um bis zu fast 15 Prozent auf circa 1.806 Euro und damit den höchsten Stand seit Sommer 2022 an.

Das Niveau konnte das Papier nicht ganz halten und lag zuletzt bei 14 Prozent im Plus. Von ihrem Rekordhoch von 2.825 Euro aus dem Herbst 2021 ist das seit Adyen-Papier aber noch weit entfernt. 2022 und 2023 war der Kurs vor allem wegen Zweifeln an der Wachstumsgeschichte des Unternehmens zeitweise bis auf 600 Euro abgestürzt, konnte sich dann aber im vergangenen Jahr wieder deutlich erholen.

Das Unternehmen ist seit 2018 an der Börse. Das Papier war von Anfang stark gefragt. Am ersten Handelstag hatte sich der Kurs vom Ausgabepreis in Höhe von 240 Euro fast verdoppelt. Die Bewertung ist von weniger als zehn Milliarden Euro zum Start auf zuletzt rund 56 Milliarden Euro gestiegen. Damit ist das Unternehmen mehr wert als etwa die Deutsche Bank .

2024 zog der Umsatz von Adyen im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro an. Im laufenden Jahr sollte der Erlös noch etwas stärker zulegen. Bei dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnete das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Anstieg um 34 Prozent auf 992 Millionen Euro.

Die Marge habe damit im vergangenen Jahr bei 50 (Vorjahr 46) Prozent gelegen. Im laufenden Jahr rechnet Adyen mit einem weiteren Anstieg, der allerdings nicht so hoch wie 2024 ausfallen dürfte. Um das Wachstum zu ermöglichen, will der Konzern weiter Mitarbeiter und auch weitere Büros einstellen. Zuletzt beschäftigte Adyen etwas mehr als 4.000 Menschen an 28 Standorten weltweit.

Adyen wurde 2006 gegründet und profitiert vom Boom bei Zahlungen mit Karten in Geschäften und dem stark anziehenden Onlinehandel. Zu den Kunden zählen unter anderem Booking.com, Delivery Hero, Ebay, Easyjet, Spotify und Zalando ./zb/ngu/stk