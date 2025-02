BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz kritisiert die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China. "Zölle sind noch nie eine gute Idee gewesen, um handelspolitische Konflikte zu lösen", sagte der CDU-Vorsitzende bei der Besichtigung der Halle für den Wahlparteitag der Christdemokraten an diesem Montag in Berlin.

Trump werde spüren, dass die von ihm erhobenen Zölle nicht von denen bezahlt werden müssten, die nach Amerika importierten, sondern von den Konsumenten in Amerika. "Und damit wird er in seiner Zollpolitik auch Widerstand auslösen in den USA selbst", sagte Merz. Zudem würden die Maßnahmen möglicherweise auch die Inflation in Amerika deutlich anheizen.

Merz: Europa muss geschlossen verhandeln



Von der EU fordert Merz eine geschlossene Reaktion. "Die Europäische Union muss jetzt mit Amerika gute Verhandlungen führen und das muss Europa tun, und zwar in großer Geschlossenheit", fügte Merz hinzu.

Trump hatte am Samstag seine Drohung wahr gemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Demnach werden Zölle in Höhe von 10 Prozent auf alle Einfuhren aus China erhoben und 25 Prozent auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada. Für Energie-Einfuhren aus Kanada wiederum soll ein Satz von 10 Prozent gelten./tre/DP/he