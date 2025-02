WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump verteidigt seine umstrittene Entscheidung, weitreichende Zölle gegen Kanada, Mexiko und China zu verhängen. Die USA seien nicht mehr das "dumme Land", das von allen ausgenutzt werde, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. In Anspielung darauf, dass der Schritt in den USA zu höheren Verbraucherpreisen führen dürfte, schrieb er: "Wird es Schmerzen geben? Ja, vielleicht (und vielleicht auch nicht!)." Der Schritt werde Amerika aber wieder großartig machen, "und das wird den Preis wert sein, der dafür zu zahlen ist". Trump versprach einmal mehr: "Das wird das goldene Zeitalter Amerikas sein!"

Trump: Kanada ist ohne USA nicht lebensfähig



In einem anderen Beitrag ging Trump explizit den nördlichen Nachbarn und Verbündeten Kanada an und argumentierte, die USA seien in keiner Weise auf Kanada angewiesen, doch Kanada könne ohne die USA einpacken. "Wir brauchen nichts von dem, was sie haben", schrieb er. "Wir verfügen über unbegrenzte Energie, sollten unsere eigenen Autos herstellen und haben mehr Holz, als wir jemals verwenden können." Ohne den Handel mit den USA, den Trump als "massive Subventionierung" darstellte, höre "Kanada auf, als lebensfähiges Land zu existieren. Das ist hart, aber wahr!" Erneut schlug Trump vor, Kanada solle sich besser den USA anschließen und der 51. US-Bundesstaat werden. Dann müsste das Land auch keine Zölle zahlen, schob er nach.

Der neue Handelskonflikt



Trump hatte zuvor seine Drohung wahr gemacht und weitreichende Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt. Demnach werden Zölle in Höhe von 10 Prozent auf Einfuhren aus China erhoben und 25 Prozent auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada. Für Energie-Einfuhren aus Kanada wiederum soll ein Satz von 10 Prozent gelten. Die drei Länder kündigten umgehend Gegenmaßnahmen an./jac/DP/he