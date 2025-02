Die Nano One Materials Aktie zeigt zum Monatsstart Februar 2025 erste Anzeichen einer Erholung. Nach einem schwierigen Monat Januar mit einem Verlust von 11,58 Prozent konnte das Papier des kanadischen Batteriematerial-Spezialisten am 2. Februar einen Kursanstieg von 4,16 Prozent auf 0,501 EUR verzeichnen. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 53,6 Millionen Euro.

Technische Entwicklung

Trotz der jüngsten Kurserholung liegt die Aktie weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs befindet sich zwar 7,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, im Jahresvergleich steht jedoch ein Minus von 60,20 Prozent zu Buche.

