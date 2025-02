Immobilien, Schmuck, ein Tesla und eine luxuriöse Hochzeit - der Gründer des US-amerikanischen KI-Startups On Platform hat es sich auf Kosten seiner Investor:innen gut gehen lassen und sitzt jetzt in Haft. Die Staatsanwaltschaft in San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien wirft dem Gründer Alex Beckman und seiner inzwischen zur Ehefrau gewordenen Anwältin vor, Investor:innen um mehr als 60 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Das berichtet SFgate. ...

