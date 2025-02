Die Capital Southwest Corporation, eine auf mittelständische Unternehmensinvestitionen spezialisierte Gesellschaft, steht kurz vor der Veröffentlichung ihrer Quartalsergebnisse für das dritte Quartal 2025. Die Bekanntgabe der Zahlen erfolgt am 3. Februar nachbörslich, gefolgt von einer detaillierten Ergebnispräsentation am darauffolgenden Tag. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,0 Milliarden Euro verzeichnete die Aktie zuletzt einen Kurs von 21,52 Euro, was einem Tagesverlust von 1,01 Prozent entspricht.

Aktuelle Entwicklung

Im Monatsvergleich konnte das Papier einen Zuwachs von 4,94 Prozent verbuchen. Die jüngste Quartalsdividende wurde am 13. Dezember 2024 mit 0,63 USD ausgezahlt. Mit einem KGV von 9,50 für das Jahr 2025 positioniert sich das Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor.

