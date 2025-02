Die Hochtief AG verzeichnete am letzten Handelstag einen leichten Kursrückgang von 0,96 Prozent auf 138,70 Euro. Der internationale Baukonzern, der zu den Marktführern im globalen Infrastruktursektor zählt, sieht derzeit einer wichtigen Phase entgegen - am 19. Februar 2025 steht die Präsentation der Q4-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 an. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 10,9 Milliarden Euro behält der Konzern seine starke Marktposition bei.

Fundamentaldaten zeigen solide Basis

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens spiegelt sich in einem für 2025 prognostizierten KGV von 15,28 wider. Das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 8,07, was im Branchenvergleich als günstig einzustufen ist. Die Gesamtentwicklung der Aktie zeigt sich robust, mit einer deutlichen Distanz von 30,03 Prozent zum 52-Wochen-Tief.

