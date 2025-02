NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Knorr-Bremse von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82 auf 91 Euro angehoben. Analyst Lucas Ferhani ist laut seiner am Sonntag veröffentlichten Kaufempfehlung zunehmend optimistisch für die Gewinnentwicklung 2025 und 2026. Insbesondere das mittelfristige Potenzial im Geschäft mit Systemen für Schienenfahrzeuge werde unterschätzt. Seinem Kursziel legt Ferhani nun die Schätzungen für 2026 zugrunde./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2025 / 13:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2025 / 11:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KBX1006