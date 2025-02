Die globale Wirtschaft zeigt sich Anfang 2025 von ihrer dynamischen Seite. Apple präsentiert starke Quartalszahlen mit einem Rekordumsatz von 124,3 Mrd. USD. Besonders der Services-Bereich mit einem Wachstum von 14 % auf 26,34 Mrd. USD sticht hervor. Die First Nordic Metals Corporation bietet dank ihrer Liegenschaften in den skandinavischen Ländern Schweden und Finnland hohes Sicherheitspotenzial bei der Goldförderung. Im westafrikanischen Mali hingegen sieht sich der führende Goldproduzent Barrick Gold weiteren Schwierigkeiten mit der malischen Regierung ausgesetzt. Diese geopolitische Entwicklung verdeutlicht die Verlagerung von Rohstoffprojekten in politisch stabile Regionen, die zudem noch einen erheblichen Steuervorteil bieten.

Den vollständigen Artikel lesen ...