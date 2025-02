EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

3U HOLDING AG erwirbt EMPUR Gruppe und baut Position im SHK-Markt aus



03.02.2025 / 07:30 CET/CEST

3U HOLDING AG erwirbt EMPUR Gruppe und baut Position im SHK-Markt aus 3U Gruppe erweitert Leistungsangebot und wird zum Systemanbieter für hochwertige Flächenheizungen

EMPUR Gruppe mit der Marke EMPUR wird unter dem Dach der 3U HOLDING AG neu aufgestellt.

Wichtiger Schritt im Rahmen der 3U MISSION 2026+ und des geplanten Börsengangs der Selfio SE

Weitere Übernahmen im Onlinehandel möglich Marburg, 3. Februar 2025 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) gibt heute die Übernahme von EMPUR bekannt. Dieser strategische Schritt ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen der 3U MISSION 2026+, durch den 3U das Portfolio im SHK-Segment signifikant verstärkt. Mit der Akquisition der EMPUR Produktionsgesellschaft mbH sowie deren Schwesterunternehmen GKS GmbH & Co. KG und EM-Plan GmbH mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2025 integriert der Konzern einen der führenden Hersteller von wassergeführten Flächenheizungen in Deutschland und erweitert damit die Wertschöpfungstiefe und das Leistungsangebot rund um das Kernprodukt Flächenheizungen. Komplettiert wird die Investition durch den Kauf von weiteren Produktionskapazitäten für Fußbodenheizungskomponenten. Mit Beendigung des laufenden Insolvenzverfahrens über das Vermögen der EMPUR Produktionsgesellschaft mbH und dem Übergang in die 3U Gruppe soll das Unternehmen künftig eigenständig fortgeführt werden. Die Kaufpreiszahlung hat 3U über bestehende Finanzmittel geleistet. Über die genauen Konditionen der Transaktion haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die EMPUR Gruppe, mit Hauptsitz in Buchholz-Mendt, Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz, ist ein Systemanbieter für Fußbodenheizungen für Neubau- oder Sanierungs-Projekte sowie industrielle Anwendungen. Sie wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit rund 65 Mitarbeiter. Die Systeme und Komponenten werden über den Großhandel vertrieben. Produziert werden unter anderem Kunststoffrohre für Fußbodenheizungen, Dämmstoffe, Spritzguss- und Verteilersysteme sowie Zubehörteile. Neben den Produktions- und Vertriebsgesellschaften erbringt die EMPUR Gruppe Planungs- und Projektierungsdienstleistungen für Gebäudetechnik. EMPUR gehört damit zu den größten Herstellern im Bereich wassergeführter Flächenheizungen in Deutschland. Die Gruppe produziert fast alle Komponenten ihrer Flächenheizungssysteme selbst. "Die Übernahme der EMPUR Gruppe ist ein weiterer Schritt in unserer Wachstumsstrategie und ein wichtiger Baustein für die 3U MISSION 2026+. Mit dieser Akquisition stärken wir unsere Marktposition als führender Anbieter von Flächenheizungen. Ziel ist es, die Einkaufs-, Vertriebs- und Produktsynergien zwischen unseren Unternehmen zu nutzen und gemeinsam weiter zu wachsen. Für 2025 erwarten wir bereits erste positive Effekte im Deckungsbeitrag des SHK-Segments und peilen für EMPUR einen Umsatz im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an," erläutert Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung bei der 3U HOLDING AG. "Die Akquisition schafft darüber hinaus wichtige Voraussetzungen für den geplanten Börsengang der Selfio SE in unserem SHK-Segment." "Wir sind zuversichtlich mit der 3U einen strategischen Investor gefunden zu haben, der neben der Produktexpertise auch eine überzeugende Markstrategie mitbringt und somit die erfolgreiche Fortführung der EMPUR Gruppe sicherstellen kann. Ich bin überzeugt, dass wir aufgrund der sich bietenden Synergien und der weiteren geplanten Verbesserungen durch 3U kurzfristig deutliche Wachstumspotenziale im Markt generieren werden," ergänzt Sven Eckert, geschäftsführender Gesellschafter der EMPUR Gruppe. Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations

3U HOLDING AG

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Email: IR@3U.net

www.3u.net



