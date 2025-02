DJ US-ZOLL-BLOG/BGA: Ein Handelskrieg kennt nur Verlierer

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen gegen Kanada, Mexiko und China:

BGA: Ein Handelskrieg kennt nur Verlierer

"Trumps Entscheidung wird die Amerikanerinnen und Amerikaner teuer zu stehen kommen, Zölle wirken immer auf beiden Seiten. Politische Forderungen mit Handelsbeschränkungen durchsetzen zu wollen, ist ein gefährliches Spiel", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura zur Ankündigung des US-Präsidenten von Zöllen auf Importe aus Kanada, Mexico und China. "Gegenmaßnahmen, wie von Kanada und Mexico angekündigt, würden einen Handelskonflikt zwischen den Nationen noch verschärfen. Die Verlierer sind immer die Endverbraucher, die die Preissteigerungen an der Kasse spüren. Ich würde mir wünschen, dass die Zölle noch abgewendet werden können", sagte Jandura. Die Zölle seien ein deutliches Zeichen an die EU und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, jetzt an der eigenen Stärke zu arbeiten. "Wir dürfen nicht erstarrt abwarten, bis auch die EU oder Deutschland mit Zöllen belegt werden. Die EU muss wieder ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsraum werden, der selbstbewusst und auf Augenhöhe mit seinen Handelspartnern spricht", erklärte der BGA-Präsident.

