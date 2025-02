Der DAX hat sich in der vergangenen Woche weiter stark gezeigt und bei 21.800,52 Zählern ein neues Rekordhoch markiert. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex am Freitag bei 21.732,05 Punkten. Zum Start in die neue Woche wird er jedoch erst einmal einen Rücksetzer verkraften müssen. Die Furcht vor den Folgen von den USA ausgelöster Handelskonflikte sorgt für Druck. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 2,5 Prozent tiefer auf 21.185 Punkte.US-Präsident Donald Trump machte am Wochenende ...

