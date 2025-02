EQS-News: cyan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die cyan AG steigert Endkundenbasis im Jahr 2024 um 86 % und bringt Wachstumsstrategie auf die nächste Stufe



03.02.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die cyan AG steigert Endkundenbasis im Jahr 2024 um 86 % und bringt Wachstumsstrategie auf die nächste Stufe München, 03. Februar 2025 - Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, konnte im Geschäftsjahr 2024 ein Endkundenwachstum von 86 % verzeichnen und damit ihre ambitionierten Wachstumsziele übertreffen. Diese Zahl unterstreicht das dynamische Wachstum des Unternehmens seit der Fokussierung der Geschäftstätigkeiten auf das Kerngeschäft Cybersecurity. Der deutliche Zuwachs an Endkunden wurde sowohl über bestehende Partnerschaften als auch durch erfolgreiche neuen Markteintritte, vor allem in Belgien und Spanien, realisiert. Aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung ist cyan auf einem guten Weg, den EBITDA- und Cashflow-Breakeven ab dem Geschäftsjahr 2025 zu erreichen.



"Das starke Wachstum und die klare Fokussierung auf das zukunftsträchtige Geschäftsfeld Cybersecurity unterstreichen die Innovationskraft und strategische Ausrichtung von cyan," sagt Thomas Kicker, CEO der cyan AG. "Mit unseren Lösungen reagieren wir nicht nur auf die steigende Nachfrage nach digitaler Sicherheit, sondern schaffen auch echte Mehrwerte für unsere Kunden und Partner. Besonders die Wachstumschancen im Kerngeschäft der Telekommunikation und unsere neue Lösung für den Mittelstand eröffnen uns neue Umsatzpotenziale und stärken, durch gezielte Investition in Forschung und Entwicklung, unsere Position als Technologie-Vorreiter. Unser Ziel bleibt es, nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Hierbei sehe ich uns auf einem sehr guten Weg."



Neue Wachstumsstrategie: vier Fokusbereiche für nachhaltiges Wachstum

Die Dynamik im weltweiten Cybersecurity-Markt, der jährlich um rund 20 % wächst, bietet für Unternehmen wie cyan langfristige Potenziale für Innovation und Umsatzsteigerung. Cyan nutzt die Erfolge des vergangenen Jahres, um die strategische Ausrichtung weiter zu schärfen und nachhaltiges Wachstum in neuen Geschäftsfeldern voranzutreiben. Die jüngste Wachstumsstrategie setzt dabei auf vier Säulen, die sowohl die bestehenden Stärken des Unternehmens ausbauen als auch innovative Lösungen für neue Märkte erschließen sollen.



Der Ausbau der Kundenbasis im Telekommunikationssektor bleibt ein zentrales Wachstumsfeld. Basierend auf der der KI-basierten Kerntechnologie zur frühzeitigen Erkennung und Antizipation von Cyberattacken, bietet cyan sowohl Netzwerk- also auch Endgerät-basierte, einfach zu integrierende und vor allem für den Kunden sehr einfach zu nutzende Software-Lösungen an. cyan möchte in diesem Bereich vor allem in die Vertriebsaktivitäten investieren, um in bestehenden sowie neuen Märkten weitere Kunden zu gewinnen. Ein weiteres Wachstumsfeld ist die Erschließung ergänzender Kundensegmente wie Versicherungen, Banken und E-Commerce-Unternehmen. Hier setzt cyan auf die Integration der eigenen SDK-Technologie in bestehende Apps, um spezifische Sicherheitslösungen bereitzustellen, die insbesondere vor Phishing- und Malware-Angriffen schützen.



Mit einem neuen Produkt speziell für den Mittelstand hat cyan ein umfassendes Sicherheitsangebot entwickelt, das sowohl als Netzwerkschutz sowie als App für Endgeräte konzipiert ist und Schutz vor Phishing bietet. Der neue Schutz ist eine essenzielle Ergänzung zu klassischen Antivirusprogrammen und bildet die erste "Verteidigungslinie" vor Cyberattacken, speziell vor Phishing-Angriffen. In den meisten Fällen ist eine klassische Phishing-Nachricht das Einfallstor für Kriminelle in das Unternehmensnetzwerk. Ein weiteres spannendes zukünftiges Geschäftsfeld ist die Monetarisierung von Daten- und Cybersecurity-Insights. Mit der Analyse und Verwertung von Sicherheitsdaten schafft cyan Mehrwerte für Partner und entwickelt gleichzeitig neue Umsatzpotenziale. Diese innovative Nutzung von Daten stärkt nicht nur die Position der cyan AG als Technologie-Vorreiter, sondern eröffnet auch langfristige Wachstumschancen.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft der internationalen Geschäftspartner integriert, welche diese unter der eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu cyans Kunden zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac (Telenor Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Tel: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Tel: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de



03.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com