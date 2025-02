Diese Nachrichten rund um die Zollpolitik von Donald Trump sind laut der Deutschen Bank der größte Schock seit 50 Jahren. Doch was bedeutet das für die Entwicklung an den Börsen? Gehen DAX, S&P500 & Co. jetzt wegen des neuen US-Präsidenten baden? Es ist bereits seit der Wahl von Donald Trump im November klar gewesen, dass der Republikaner die Zollpolitik von Joe Biden noch verschärfen dürfte. Tatsächlich gab es in den vergangenen Tagen nun einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...