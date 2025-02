DAX: Trump-Crash!

Anzeige / Werbung Der DAX ist zum Wochenstart deutlich schwächer gestartet In einem kürzlich veröffentlichten Artikel zeigte ich meinen WolVol-Indikator und dessen aktuelles Signal, das auf eine Korrektur/Konsolidierung des DAX hindeutete. Nun ist es soweit, und der DAX-Future geht mit über 500 Punkten Abschlag in die neue Handelswoche. Ausgelöst wurde der Kursrutsch durch die ersten verhängten Zölle seitens Donald Trump. Die Marktteilnehmer sind nun besorgt, dass durch immer neue Zölle und Gegenzölle der Handel zwischen den wichtigsten Wirtschaftsnationen und damit das Wachstum argen Schaden nehmen kann. Trump fährt schon immer die Strategie der Maximal-Forderungen, um am Ende einen für sich guten Deal machen zu können. Es ist jedoch zu befürchten, dass das aktuell gerade erst der Anfang eines größeren Zollkriegs ist, der sich auf zahlreiche Staaten ausweiten kann und die Wirtschaft zusätzlich schädigt. Die Deutschen Unternehmen würde es umso härter treffen, als die USA ein wichtiger Absatzmarkt für zum Beispiel Autos ist, und unsere Wirtschaft ohnehin bereits am Boden liegt. Eine Korrektur von 10-20% ist bei solchen WolVol-Signalen auf Wochenbasis durchaus normal. Das würde Potenzial bis in die Region um 18000 Punkte freisetzen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, wenn der Indikator neue Signale liefert. Bis zu 1977% mit systematischem Handel Im 5x Portfolio sind 96 Setups gebündelt, die zwischen 500 und bis zu 1977% auf das eingesetzte Kapital erzielen. Diese werden geschult (so dass Du sie lebenslang anwenden kannst) und 12 Monate gemeinsam umgesetzt. Wir zeigen dabei all unsere Orders transparent. Info's & Platz zum Early-Bird-Preis sichern unter: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/5x/ Das 5x Portfolio verdiente allein binnen der letzten 10 Jahre 1,2 Millionen auf 50.000$ Startsumme! 500%-Strategien in einem Portfolio ab Februar Ab Februar startet unsere Kombination aus Ausbildung und Umsetzung mit unserem 5x Portfolio. Infos und Early-Bird-Rabatt hier: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/5x/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )