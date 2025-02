NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der geplante Vorstandsumbau sei wohl Vorläufer eines Strategiewechsels der Zuffenhausener, schrieb Analyst George Galliers in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Seit dem Börsengang sei viel passiert. Die Wettbewerbssituation in China habe sich verändert und die Elektrifizierung in Europa gehe schleppender vonstatten als gedacht. Im Laufe des Jahres 2025 dürfte Porsche darauf strategisch reagieren./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 04:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000PAG9113