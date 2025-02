Der Kryptomarkt erlebte in den letzten 24 Stunden einen regelrechten Ausverkauf, der zu Liquidationen im Wert von über zwei Milliarden Dollar führte. Auslöser war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Importzölle zu erheben, was den Bitcoin-Kurs auf rund 91.500 Dollar fallen ließ.Laut Daten der Krypto-Plattform Coinglass wurden in den letzten 24 Stunden mehr als 733.471 Positionen liquidiert. Die Gesamtsumme der Liquidationen belief sich auf 2,24 Milliarden Dollar. Davon entfielen rund ...

