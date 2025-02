Nachdem die US-Regierung am Wochenende bereits Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China eingeführt hat, nimmt Donald Trump nun auch Europa ins Visier. Der Höhenflug von DAX und Co. scheint am Montag erstmal beendet.US-Präsident Donald Trump verschärft seinen Konfrontationskurs im globalen Handel und droht der Europäischen Union mit neuen Zöllen. Zeitgleich will er mit Kanada und Mexiko verhandeln, nachdem er bereits 25 Prozent Strafzölle auf Importe aus den beiden Nachbarländern angekündigt hat, die am Dienstag in Kraft treten sollen. Die Finanzmärkte reagierten prompt: US-Aktienfutures und asiatische Börsen gaben nach, der mexikanische Peso stürzte auf ein Drei-Jahres-Tief, der …