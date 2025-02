Breaking News: "Doppelchance" jetzt bei Spark Energy Minerals!

Anzeige / Werbung

Sigma Lithium (TSXV:SGML) mit einem Börsenwert von fast 2 Milliarden CAD ist quasi nur wenige Steinwürfe vom Arapaima-Projekt von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) entfernt.

In unseren Augen zeichnet sich ab, dass Spark weitaus größer werden könnte als Sigma! Zu den stetigen anwachsenden Pematit-Trends (mittlerweile 31 Kilometer!!!) kommt nun aber ein weiterer Potential-Faktor hinzu, den man mit unglaublichen 2.000 USD/Tonne Gesteinswert beziffern kann!

Vorzeichen Pegmatit

In einem Bericht über Latin Resources, einem Nachbarn von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), der kürzlich in einer Transaktion von Pilabra übernommen wurde (A$ 560 Mio.), kommt das Wort "Pegmatit" 12 mal vor und unterstreicht so die Wichtigkeit für jeden Lithium-Explorer (High Grade Lithium in Pegmatites, Open Across Strike Length).

In den ersten Wochen Explorationstätigkeit im Dezember und Januar hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) schon erstaunliche Erfolge präsentieren können. Nachdem man erst 20% der fast 65.000 Hektar [!!!] großen Explorationsfläche erkundete, hat man gefunden was es zum Suchen galt - eigentlich sogar weitaus mehr als man erwarten durfte - über 28 Kilometer Pegmatit-Trends. Pegmatit ist eine grobkörnige Varietät eines magmatischen Gesteins, das bei allen vier großen Lagerstätten im Lithium Valley das "Muttergestein" für das Lithium darstellt! Jetzt Ende Januar präsentiert man ein Update, dass nicht nur im Hinblick auf die erwartete Lithium-Mineralisierung überaus interessant ist:

Breaking News: Spark Energy Expands Priority Targets Over a Combined 31km Pegmatite Trend at the Arapaima Lithium Project in Brazil's Lithium Valley

Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) freut sich, ein Update zu den jüngsten Explorationsaktivitäten bekannt zu geben.

Im Januar 2025 haben die Außenteams von Spark mit der ersten Erkundungskartierung und der Entnahme von Flusssedimentproben in unerforschten Bereichen des Projekts fortgefahren, mit dem Ziel, neue Pegmatittrends zu identifizieren und zu definieren. Es wurden weitere 3 neue Pegmatittrends identifiziert, wodurch sich die Gesamtzahl der bisher identifizierten Pegmatitvorkommen auf 90 über eine Gesamtstreichlänge von 31 km innerhalb von 11 Trends erhöht. Bisher wurden auch insgesamt 19 alte unterirdische und Tagebaugruben identifiziert.

Das Team hat auch ausgedehnte Gebiete mit hervorragendem Potenzial für die Entdeckung von in Regolith enthaltenen Seltenerdelementen (REE) und Gallium identifiziert, wie aus jüngsten Pressemitteilungen von Wettbewerbern hervorgeht, deren Grundstücke an Sparks angrenzen. Die Pressemitteilung von Axel Ree Limited vom Dezember 2024 berichtete von hochgradigen Abschnitten von bis zu 124 g/t Ga2O3 und REE-Werten von bis zu 28.321 ppm TREO im Regolith unmittelbar südlich der Sparks-Grundstücke.

Im Februar werden die Analyseergebnisse des Programms vom Dezember 2024 fällig werden.

Highlights des Arapaima Lithium-Projekts:

Spark Energys 64.359 Hektar großes Landpaket verläuft parallel zu Sigma Lithium , Brasiliens größtem Lithium-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von ca. 2 Milliarden CAD und liegt nur 15 km entfernt.

, Brasiliens größtem Lithium-Unternehmen mit einer und liegt 70 % des Projektes müssen noch erkundet werden , was das Potenzial unterstreicht, da weiterhin neue Pegmatitkorridore entdeckt werden.

, was das Potenzial unterstreicht, da weiterhin neue Pegmatitkorridore entdeckt werden. Bislang wurden 19 alte Bergbauausgrabungen vom geologischen Team von Spark identifiziert und kartiert. In diesen Gebieten liegt der Schwerpunkt auf Pegmatitvorkommen mit Hinweisen auf eine frühere Ausbeutung von Edelsteinen (Topas, Aquamarin - Beryll) , Feldspat, Quarz und Turmalin.

vom geologischen Team von Spark identifiziert und kartiert. In diesen Gebieten liegt der Schwerpunkt auf Pegmatitvorkommen mit Hinweisen auf eine frühere , Feldspat, Quarz und Turmalin. TREO (Seltene Erden) im Regolith unmittelbar südlich des Sparks-Grundstücks meldete.) Das Spark-Team sammelte 23 Bodenproben in 50-m-Abständen entlang der Ränder der Zufahrtsstraße, die die nördlichen Erweiterungen der von Axel gemeldeten Mineralisierung abdecken.

unmittelbar südlich des Sparks-Grundstücks meldete.) Das Spark-Team sammelte in 50-m-Abständen entlang der Ränder der Zufahrtsstraße, die die nördlichen Erweiterungen der von Axel gemeldeten Mineralisierung abdecken. Das Explorationsprogramm wird mit einer gezielten Nachverfolgung der vorrangigen Zielgebiete fortgesetzt.

News Fazit:

Über 30 Kilometer vielversprechende Pegmatit-Trends hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) Geologen-Team schon identifiziert - nüchtern betrachtet eine vielfache Chance auf einen oder sogar mehrere Haupttreffer!

Völlig neu ist der Umstand, dass man ganz unerwartet eine zusätzliche Chance auf eine Entdeckung bei Gallium (+930 USD/Kilo) und seltenen Erden (68 USD/Kilo). Die bekanntgegebenen Spitzenwerte repräsentieren einen Gesteinswert von fast 2.000 USD/Tonne!

19 aufgelassene Kleinminen, die zum Abbau von Topas, Aquamarin, Feldspat, Quarz und Turmalin genutzt wurden erlauben ohne Bohrungen jetzt schon einen Blick in den Untergrund. Speziell das Auffinden von Spodumen- oder Lepidolith-Kristallen, zwei Lithium-Mineralien, wäre ein besonders gutes Zeichen, dass man auf der richtigen Spur ist.

Auf dem Hintergrund, dass es nur noch wenige Tage dauern wird, bis die Lithium-Ergebnisse der Bodenproben über den News-Ticker laufen werden, kombiniert mit der neuen Gallium/TREO-Fantasie, könnte Montag ein wirklich günstiger Investitionszeitpunkt sein! Meinung Redaktion

Spark Energy Minerals Inc.*

ISIN: CA84652L2075 // WKN: A3EQSN // CSE: SPRK // Valor: 128770154

Im August 2020 notierte die Aktie von Sigma Lithium (TSXV/Nasdaq:SGML), deren Mine nur wenige Kilometer vom Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) Projektgebiet entfernt liegt, noch bei 0,13 CAD (splitbereinigt). Dann ging alles ganz schnell: In weniger als drei Jahren zog der Preis auf ein Hoch von über 57 CAD, - 4.428% Performance -, aus 1.000 EUR wurden so 44.280 EUR. Der Grund: Die Grota-do-Cirilo-Lagerstätte von Sigma entpuppte sich als echtes Monster: 45 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Lithium-Gehalt von 1,38%!

Aber Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) könnte sogar die "bessere Sigma" sein, wenn man die geologischen Voraussetzungen als Maßstab zum Vergleich heranzieht. Unabhängige Geologen haben im Auftrag des Staates erhoben, dass die höchste Lithium-Wahrscheinlichkeit im Lithium Valley just dort erwartet wird, wo das Projekt von Spark liegt, also NICHT dort, wo die Sigma-Mine verortet ist!

So kann man ohne Zweifel zu dem Schluss kommen, dass es derzeit möglicherweise keine bessere Lithium-Investitionsidee geben könnte, die, und das ist wichtig, 95% der interessierten Investoren noch gar nicht auf dem Schirm haben!

Die Karte zeigt den direkten Projekt-Größenvergleich zwischen Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) und den Key-Playern im Lithium Valley in Brasilien, wie

Latin Resources (ASX:LRS) - aktuelle Übernahme durch Pilbara Minerals (ASX: PLS)

Sigma Lithium (TSXV:SGML),

Lithium Ionic (TSXV:LTH)

Atlas Lithium (NASDAQ:ATLX),

Alle haben ihren Aktionären viele tausend Prozent Kursgewinne beschert und sind gesamt mehrere Milliarden Dollar wert. Auf über 64.000 Hektar (640 km²!!!) hat Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN) nun die Hand, - und noch viel wichtiger -, das Gebiet ist zusammenhängend und nicht zerklüftet wie bei den "Milliarden-Nachbarn"!

Alles deutet darauf hin, dass die Aktie von Spark Energy Minerals Inc.* (WKN: A3EQSN), die mit gerade einmal 14 Mio. CAD bewertet ist, ein absoluter Volltreffer für die frühen Investoren werden könnte! Meinung Redaktion

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

