JOST vollzieht Übernahme von Hyva, einem weltweit führenden Anbieter von Hydrauliklösungen für On- und Off-Highway-Nutzfahrzeuge



03.02.2025 / 09:00 CET/CEST

JOST vollzieht Übernahme von Hyva, einem weltweit führenden Anbieter von Hydrauliklösungen für On- und Off-Highway-Nutzfahrzeuge Kartellbehörden genehmigen die Übernahme von Hyva ohne Auflagen

Einbeziehung von der Hyva Gruppe in den Konsolidierungskreis von JOST zum 1. Februar 2025 Neu-Isenburg, 3. Februar 2025. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, meldet heute den erfolgreichen Vollzug der Übernahme von Hyva III B.V., einschließlich ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften weltweit ("Hyva"). Die zuständigen Kartellbehörden haben die Übernahme ohne Auflagen genehmigt. Der Abschluss der Transaktion konnte damit am 31. Januar 2025 vollzogen werden. Hyva wird ab dem 1. Februar 2025 in den Konsolidierungskreis von JOST aufgenommen werden. Hyva ist ein führender Anbieter von Hydrauliklösungen für Nutzfahrzeuge mit einem weltweiten Marktanteil von mehr als 40 % bei Frontkippzylindern. Hyva liefert auch ein komplettes Portfolio an doppeltwirkenden Zylindern, Container-Hebesystemen, Lösungen für die Abfallentsorgung sowie Kräne. Die Systemlösungen von Hyva werden weltweit in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Transport und Logistik, Bau und Bergbau sowie Landwirtschaft und Umwelt. Hyva wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden. Die marktführende Marke wird durch ein gut etabliertes und anerkanntes globales Vertriebs- und Servicenetzwerk gestärkt. Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 398 Mio. USD und wird durch eine Kombination aus Barmitteln und Fremdkapital finanziert. Joachim Dürr, CEO der JOST Werke SE, sagte: "Mit dem Abschluss der Transaktion können wir nun damit beginnen, unsere Wachstumspläne für die kombinierte Gruppe umzusetzen. Wir haben eine Vielzahl von Synergien identifiziert und freuen uns darauf, diese neuen Geschäftsopportunitäten gemeinsam anzugehen und ein noch stärkerer globaler Anbieter für die On- und Off-Highway-Nutzfahrzeugindustrie zu werden." Alex Tan, CEO von Hyva, sagte: "Der Beitritt in den JOST Konzern markiert ein spannendes neues Kapitel für Hyva. Unser gemeinsames Engagement für den technologischen Fortschritt und die Bereitstellung zuverlässiger und innovativer Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Transport, Landwirtschaft, Bau, Bergbau und Umwelt schafft eine starke Grundlage für gemeinsamen Erfolg. Gemeinsam werden wir Wachstum vorantreiben und unseren Kunden weltweit noch mehr Wert bieten." Der neue Ausblick für das Geschäftsjahr 2025, einschließlich des erwarteten Umsatz- und Ergebnisbeitrags von Hyva 2025, wird zusammen mit dem Konzerngeschäftsbericht 2024 am 26. März 2025 veröffentlicht. Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC and Quicke sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten, Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST über 7.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com



