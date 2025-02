Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -statworx und der AI Hub Frankfurt (https://ai-hub-frankfurt.de/) veröffentlichen den AI Trends Report 2025 (https://bit.ly/ai-trends-report-2025-cision). Auf mehr als 100 Seiten beleuchtet der Report die 16 wichtigsten KI-Trends des Jahres und analysiert ihre Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Der Report bietet einzigartige Einblicke in die aktuelle KI-Landschaft und liefert praxisnahe Empfehlungen, um die Chancen der KI-Transformation optimal zu nutzen und den damit verbundenen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.Ein besonderes Highlight des AI Trends Report 2025 sind die Statements von über 50 Expert:innen aus Politik, Wirtschaft und Medien. Zu diesem Kreis von ausgewiesenen Fachleuten gehören unter anderem die CEO von Microsoft Deutschland, der Deutsche Generalkonsul in San Francisco, die Hessische Digitalministerin, der COO der DekaBank sowie KI-Expert:innen von Google, Microsoft, Adobe, Oracle, BASF, Merck, Bayer, Fraport, Uniklinik Tübingen, Zurich Group, Union Investment, Axel Springer Digital Ventures, FreeNow, Synthesia, Leibniz Institut, TÜV, Deutsche Bahn und viele mehr.Die 16 Trends im Überblick:Innovation & Transformation- AI Agents revolutionieren den Arbeitsmarkt- Low-Code und No-Code demokratisieren die Softwareentwicklung- KI gelingt der erste große wissenschaftliche DurchbruchRegulation & Investment- Tech-Konzerne veröffentlichen "KI-Light-Versionen" für den EU-Markt- Die KI-Investitionsblase platzt- KI-Avatare prägen neue kreative und ethische StandardsEducation & Development- Artikel 4 des AI Act fördert KI-Bildung in Unternehmen- Automatisierte KI-Lernplattformen demokratisieren Bildung- Conversational AI ersetzt PromptingTechnology & Progress- KI-Integration transformiert die User Experience- Statt eines Plateaus sehen wir weitere Fortschritte in der LLM-Performance- LAMs und CUAs übernehmen die Kontrolle über deinen DesktopCorporates & Start-ups- Deutschland plant ein KI-Rechenzentrum- AI Governance wird zum Wettbewerbsvorteil- Einem deutschen KI-Start-up gelingt der globale Durchbruch- Die Ära günstiger KI ist vorbeiDer komplette AI Trends Report 2025 mit den ausführlichen Trendkapiteln und den Statements aller Expert:innen steht ab sofort kostenlos zum Download zur Verfügung.Über statworxAnsprechpartner:innenTarik Ashry- PR & Communications Specialist- mailto:tarik.ashry@statworx.com Camilla Jeck- Marketing Manager- mailto:camilla.jeck@statworx.com statworx ist ein führendes Beratungs- und Entwicklungsunternehmen für Daten und KI in der DACH-Region. Das Unternehmen unterstützt Firmen bei der strategischen Ausrichtung auf KI, entwickelt maßgeschneiderte KI-Lösungen und bildet Unternehmen im Bereich Daten und KI weiter.Weitere Informationen finden Sie unter www.statworx.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2608821/AI_Trends_Report_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2608822/statworx_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ai-trends-report-2025-die-16-wichtigsten-ki-trends-des-jahres-und-ihre-auswirkungen-302363474.htmlOriginal-Content von: Statworx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173428/5962506