Nachdem US-Präsident Donald Trump am Samstag seine Drohung wahr machte, Importe aus Kanada, Mexiko und China mit Zöllen zu belegen, stieg der Dollar, während Aktienmärkte und digitale Währungen einbrachen. Er kündigte auch an, dass er "definitiv" Zölle gegen die Europäische Union (EU) verhängen werde, was die europäischen Aktienmärkte zusätzlich belastete. Der heimische Dax rutschte zeitweise ...

