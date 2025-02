Hotel101 Global und JVSPAC Acquisition Corp. melden vertrauliche Einreichung der F-4-Registrierungserklärung vor geplanter Nasdaq-Notierung

SINGAPUR, 2. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Hotel101 Global Pte. Ltd ("Hotel101" oder "HBNB"), einer auf schnelles globales Wachstum ausgerichteten, vermögensleichten Prop-Tech-Plattform für das Gastgewerbe, und JVSPAC Acquisition Corp. (NASDAQ: JVSA) ("JVSPAC"), eine auf Akquisitionen spezialisierte Gesellschaft, gab heute die Einreichung eines vertraulichen Entwurfs einer Registrierungserklärung auf Formblatt F-4 bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") im Zusammenhang mit ihrem zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschluss bekannt, nachdem Hotel101 und JVSPAC am 8. April 2024 einen endgültigen Fusionsvertrag unterzeichnet hatten.

Hotel101 ist eine vermögensleichte Prop-Tech Plattform für das Gastgewerbe, die ein weltweit standardisiertes "Condotel"-Geschäftsmodell entwickelt. Das Management von Hotel101 ist überzeugt, dass Hotel101 das Gastgewerbe revolutionieren wird, indem es identische, standardisierte Hotelzimmer auf der ganzen Welt anbietet und so eine unschlagbare Effizienz, Einfachheit und Wertigkeit schafft.

Es wird erwartet, dass Hotel101 nach Abschluss der Transaktion, die voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2025 stattfindet, einen Eigenkapitalwert von über 2,3 Milliarden US-Dollar haben wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Nach Abschluss der Transaktion wird Hotel101, das Hoteltochterunternehmen der auf den Philippinen notierten DoubleDragon Corporation (PSE: DD), voraussichtlich an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "HBNB" notiert sein.

Nach Überzeugung des Managements von Hotel101 unterscheidet sich die Hotel101-Plattform von allem, was derzeit weltweit angeboten wird: Obwohl Hotel101 anderen Plattformen für Kurzzeitvermietungen ähnelt, da sich der Bestand in der Regel im Besitz von privaten Wohnungseigentümern befindet, die sich dafür entscheiden können, ihre Wohnung auf der Hotel101-Plattform anzubieten, bietet sie den Vorteil, ihren Gästen Beständigkeit, Sicherheit und Vorhersehbarkeit zu gewährleisten, sowie eine höhere Akzeptanz in den Städten und Kommunen, in denen sie tätig ist, da alle Hotel101-Immobilien gezielt als Gastgewerbeimmobilien gebaut werden. Die globale Chance, die das Management von Hotel101 im Gastgewerbe erkennt, ist die Standardisierung, die seiner Meinung nach Effizienz bringt, insbesondere im unteren Preissegment. Die eigene App von Hotel101 (die vor kurzem den Meilenstein von einer Million registrierten Nutzern erreicht hat) setzt zudem auf dynamische Preisgestaltung bei den Zimmerpreisen und plant einen Self-Check-in, der durch die Verfügbarkeit von nur einem Zimmertyp vereinfacht wird.

Durch den Bau von Immobilien in einer Größenordnung, die laut dem Hotel101-Management etwa fünfmal so groß ist wie die anderer 3-Sterne-Hotelketten, bietet die Hotel101-Plattform ihren Gästen Annehmlichkeiten, die weit über das hinausgehen, was im mittleren Preissegment üblich ist. Zu diesen Annehmlichkeiten gehören in der Regel Küchenzeilen in den Zimmern, Pools, Fitnessstudios, Business Center, ganztägige Speisemöglichkeiten, Veranstaltungsräume, 24/7-Rezeptionen und Kinderspielplätze - Merkmale, die andere Anbieter der mittleren Kategorie in der Regel nicht bieten.

Außerhalb der Philippinen hat Hotel101 in Madrid, Spanien, mit dem Bau seines 680-Zimmer-Hotels101- Madrid begonnen, das in der Gegend von Valdebebas neben dem IFEMA Convention Complex, dem Real Madrid Complex und der neuen F1-Grand-Prix-Strecke liegt. Ein weiteres Haus mit 482 Zimmern, das Hotel101-Niseko, ist in Hokkaido, Japan, im Bau, und in Los Angeles, Kalifornien, wurde ein Grundstück für das erste Hotel101 in den USA gesichert.

Die langfristige Vision von Hotel101 ist es, die Marke von einer Million Zimmer zu erreichen und in über 100 Ländern weltweit tätig zu sein, wobei mittelfristig zunächst 25 Länder als vorrangig eingestuft werden.

Wichtige Informationen über die geplante Transaktion und wo sie erhältlich sind

Die geplante Transaktion wird den Aktionären von JVSPAC zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt. JVSPAC und PubCo beabsichtigen, gemeinsam eine Registrierungserklärung (die "Registrierungserklärung") bei der SEC einzureichen, die vorläufige und endgültige Stimmrechtsvollmachten enthält, die an die Aktionäre von JVSPAC im Zusammenhang mit der Aufforderung von JVSPAC zur Stimmrechtsvollmacht für die Abstimmung durch die Aktionäre von JVSPAC in Verbindung mit der geplanten Transaktion und anderen Angelegenheiten, wie in der Registrierungserklärung beschrieben, verteilt werden, sowie einen Prospekt in Bezug auf das Angebot der Wertpapiere, die an die Aktionäre von Hotel 101-Aktionären im Zuge des Abschlusses der geplanten Transaktion ausgegeben werden. Nachdem die Registrierungserklärung eingereicht und für wirksam erklärt wurde, wird JVSPAC eine endgültige Vollmachtserklärung und andere relevante Dokumente an seine Aktionäre zum Stichtag für die Abstimmung über die geplante Transaktion versenden. Den Aktionären und anderen interessierten Personen von JVSPAC wird empfohlen, die vorläufige Stimmrechtsvollmacht/den vorläufigen Prospekt und alle diesbezüglichen Änderungen sowie die endgültige Stimmrechtsvollmacht/den endgültigen Prospekt im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die außerordentliche Hauptversammlung von JVSPAC zu lesen, die unter anderem zur Genehmigung der geplanten Transaktion einberufen wird, da diese Dokumente wichtige Informationen über JVSPAC, Hotel101 und die geplante Transaktion enthalten werden. Aktionäre können auch eine Kopie der vorläufigen oder endgültigen Stimmrechtsvollmacht, sobald verfügbar, sowie andere bei der SEC eingereichte Dokumente bezüglich der geplanten Transaktion und andere von JVSPAC bei der SEC eingereichte Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf Anfrage bei JVSPAC erhalten.

Bewerber um Stimmrechtsvollmachten

JVSPAC, DoubleDragon Corporation, Hotel101 und ihre jeweiligen Directors, Führungskräfte und anderen Mitglieder der Geschäftsführung und Mitarbeiter können gemäß den SEC-Vorschriften als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten von Aktionären von JVSPAC im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion gelten. Informationen zu den Personen, die gemäß den SEC-Vorschriften als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten von JVSPAC-Aktionären im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion gelten können, werden in der Stimmrechtvollmacht/dem Prospekt aufgeführt, die im Zusammenhang mit der Transaktion bei der SEC eingereicht werden müssen. Weitere Informationen über die Directors und Führungskräfte von JVSPAC finden Sie im endgültigen Prospekt von JVSPAC im Zusammenhang mit dem Börsengang vom 18. Januar 2024. Zusätzliche Informationen über die Teilnehmer an der Aufforderung zur Einreichung von Stimmrechtsvollmachten und eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Interessen werden in der Stimmrechtsvollmacht/dem Prospekt enthalten sein, sobald diese verfügbar sind. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere interessierte Personen sollten die Stimmrechtsvollmacht/den Prospekt sorgfältig lesen, sobald diese verfügbar sind, bevor sie eine Stimm- oder Anlageentscheidung treffen. Sie können kostenlose Kopien dieser Dokumente bei den oben genannten Stellen erhalten.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

