Laut ISG Provider Lens-Studie suchen die Unternehmen nach Anbietern mit Kompetenzen, die das Management anspruchsvoller Multi-Cloud-Infrastrukturen erlauben.

Unternehmen in Deutschland verarbeiten ihre Workloads in zunehmendem Maße auf mindestens zwei verschiedenen Public Cloud-Plattformen. Dies hebt eine neue Marktstudie hervor, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services report for Germany" zeigt, dass ein Drittel der deutschen Unternehmen Workloads und Daten auf mindestens einer Public-Cloud-Plattform bereitstellt. Eine wachsende Zahl von Betrieben nutzt sogar bis zu vier Plattformen. Die Anwenderunternehmen suchen nach externen Dienstleistern, die sie beim Management ihrer komplexen Multi-Cloud-Infrastrukturen unterstützen, so die ISG-Studie weiter.

"Multi-Cloud ist heute die Standardkonfiguration für Unternehmens-Workloads und markiert damit immer stärker auch den Ausgangspunkt für Innovationen", sagt Matthias Paletta, Matthias Paletta, Director bei ISG Research und dort zuständig für den Bereich Technology Modernization. "Multi-Cloud ermöglicht Unternehmen den Zugang zu fortschrittlichen Technologien wie generativer KI und maschinellem Lernen ohne hohe Vorabinvestitionen in die Infrastruktur."

Beratungs- und Transformationsdienstleister unterstützen die Unternehmen dabei, die Nutzeneffekte ihrer langfristigen Modernisierungsbemühungen schneller zu erreichen, so die Studie weiter. Zum Leistungsportfolio dieser Anbieter gehören fortgeschrittene Workload-Bewertungen, Transformations-Roadmaps, Beratung bei der Workload-Migration, Neugestaltung von Legacy-Anwendungen, vollintegrierte Automatisierungslösungen, Einhaltung von Sicherheitsstandards und optimierte Cloud-Governance.

Laut ISG wächst die Bedeutung von lokalen und regionalen Beratungs- und Transformationsleistungen auf dem deutschen Cloud-Markt. Mittelständische Anbieter sind in der Regel kundenorientierter und bieten innovative Eigen- und Drittlösungen, die viele Transformationsaufgaben automatisieren. Ihre Fähigkeit, bestehende Workloads per "Lift-and-Shift" in die Cloud zu verlagern, erweist sich oft als die beste Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Gleichzeitig gehen größere Geschäftskunden verstärkt dazu über, ihre Workloads auf Cloud-nativen Anwendungen zu prozessieren, die für Public-Cloud-Plattformen entwickelt wurden.

"Im deutschen Public-Cloud-Markt konzentriert sich das Wachstum derzeit auf größere Kunden, die mehrere Hyperscaler nutzen", betont Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Führende Anbieter auf diesem Markt bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an, die die betriebliche Effizienz steigern, das Kundenerlebnis optimieren, die Ressourcennutzung verbessern und die Kosten senken."

Unternehmen suchen bei Anbietern nach spezialisierten Fachkräften und technologischem Know-how, um eigene Qualifikationslücken zu schließen, so die Studie weiter. Der Einsatz von FinOps-Lösungen hilft deutschen Unternehmen, ihre Cloud-Nutzung wirtschaftlicher zu gestalten und die dabei entstehenden Ausgaben zu optimieren. Zudem steigt die Verwendung von ausgereiften AIOps-Lösungen, da Unternehmen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen dazu nutzen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Prozesse zu automatisieren.

Darüber hinaus untersucht die Studie eine Reihe weiterer Trends; darunter die Frage, wie Mittelstandsberater ihre Kunden dabei unterstützen, die wachsende Zahl von Umwelt-, Sozial- und Governance-Anforderungen (ESG) zu erfüllen. Zudem geht die Studie auf die Frage ein, inwiefern es bei der Implementierung von generativer KI wichtiger wird, ethische und sicherheitsrelevante Leitplanken in die Lösungen einzuziehen.

Weitere Einblicke darin, welchen Herausforderungen sich deutsche Public-Cloud-Nutzer stellen müssen, bietet das "ISG Provider Lens Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services report for Germany" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 97 Anbietern in acht Marktsegmenten (Quadranten). Dies sind "Consulting and Transformation Services for Large Accounts", "Consulting and Transformation Services for Midmarket", "Managed Services for Large Accounts", "Managed Services for Midmarket", "FinOps Services and Cloud Optimization", "Hyperscale Infrastructure and Platform Services", "SAP HANA Infrastructure Services" sowie "Secure Enterprise Filesharing Services."

Die Studie stuft Accenture, Arvato Systems, CANCOM, Capgemini, HCLTech und Microsoft in jeweils drei Marktsegmenten als "Leader" ein. AWS, Claranet, Deutsche Telekom GK, Eviden (Atos Group), Google, Infosys, Kyndryl, NTT DATA, Rackspace Technology, TCS, T-Systems und Wipro erhalten diese Einstufung in je zwei Quadranten. All for One Group, Axians, Box, Brainloop, DATAGROUP, DRACOON, Dropbox, FTAPI, IBM, idgard (Uniscon), IONOS, noris network, plusserver, Reply, Skaylink und Syntax sind "Leader" in jeweils einem Segment.

Zudem werden Cognizant, DATAGROUP, Skaylink, STACKIT, Syntax und TeamDrive in je einem Marktsegment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält Persistent Systems die Auszeichnung "globaler ISG CX Star Performer for 2024" unter den "DEX-Providern". Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung in der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei DRACOON, noris network, Skaylink GmbH, STACKIT und T-Systems zum Download bereit.

Die Studie "2024 ISG Provider Lens Multi Public Cloud Services report for Germany" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Webseite erhältlich.

