Lauffen a.N. (ots) -Fachkräftemangel und ineffiziente Führungsstrukturen haben in den letzten Jahren zahllose Metzger an ihre Belastungsgrenzen gebracht. Tobias Fichtel und sein Team der Fichtel Consulting GmbH schaffen Abhilfe: In ihrem Training für Geschäftsführer und Führungskräfte vermitteln sie auf Augenhöhe das nötige Know-how, um Personalstrukturen aufzuräumen und als Arbeitgeber nachhaltig attraktiver zu werden. Dieser Beitrag beleuchtet zwei der vielen Erfolgsgeschichten, an denen Tobias Fichtel beteiligt war.Überall kämpfen Metzgereien um ihr wirtschaftliches Überleben - und das, obwohl die Nachfrage nach frischem, hochwertigem Fleisch gleichbleibend hoch ist. Die betroffenen Metzger sind mit der Lage oft überfordert. Während einerseits ohnehin Fachkräfte fehlen, bedeuten Engpässe auch eine höhere Belastung für Bestandspersonal. Dabei liegt die Lösung näher, als viele annehmen: "Die meisten Metzger sind zwar Meister ihres Handwerks, haben jedoch betriebswirtschaftliche Aspekte der Unternehmensführung lange Zeit vernachlässigt, ohne dies wirklich zu bemerken", erklärt Tobias Fichtel, selbst Metzgermeister und Betriebswirt. "Die Lösung liegt also darin, in diesem Bereich nachzufassen.""Wer effiziente Strukturen in seiner Metzgerei schafft und dafür sorgt, dass sich die Beschäftigten wohlfühlen, entlastet nicht nur seine Mitarbeiter, sondern wird auch attraktiver für potenzielle Bewerber", fügt er hinzu. Tobias Fichtel hat auf Basis seiner eigenen Erfahrungen die Fichtel Consulting GmbH gegründet und unterstützt Metzgereien mit eigener Produktion und 10 bis 250 Mitarbeitern bei der Optimierung ihrer Personalstruktur und der Gewinnung neuer Fachkräfte. Anders als konventionelle Recruiting-Agenturen verfolgt er dabei einen ganzheitlichen Ansatz, der Führungskräfte und Geschäftsführer mit dem nötigen Rüstzeug für die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen ausstattet. Mit dieser Methode konnte er bereits in zahlreichen Betrieben bemerkenswerte Erfolge erzielen.Fall 1: Metzgerei in GermeringEiner dieser Betriebe liegt in Germering bei München: "Als der Kunde auf uns zukam, hatte er bereits negative Erfahrungen mit einer anderen Agentur sammeln müssen", erzählt Tobias Fichtel. "Eine einjährige Recruiting-Kampagne brachte ihm größtenteils unqualifizierte Bewerbungen ein, die er unter großem Aufwand aussortieren musste." Glücklicherweise verfügte der Kunde jedoch über ein solides Konzept: So lag bereits eine hochwertige Karriereseite vor, die nur noch zur Landeseite für Werbeanzeigen umfunktioniert werden musste.Darüber hinaus führten Tobias Fichtel und sein Team den Kunden in das Kampagnen-Setup bei Meta Ads ein und erklärten ihm im Detail die Erstellung von Grafiken und Werbeanzeigen mit Canva. Auf Lead-Formulare und Schnellbewerbungen hingegen verzichteten sie beim Aufbau der ersten Kampagnen bewusst. "Schnellbewerbungen ziehen zwar viele Bewerber an - im Falle unseres Kunden war jedoch Qualität statt Quantität das Problem", so Tobias Fichtel von Fichtel Consulting. "Wir haben ihn also stattdessen dabei unterstützt, die Kampagnen genauer auf die Zielgruppe abzustimmen und die Kriterien zur Vorqualifikation zu erhöhen."Tobias Fichtel: "Wir lehren keine Abhängigkeit, sondern praktisches Know-how auf Augenhöhe"Schon nach kurzer Zeit zeigten die neuen Maßnahmen Wirkung. "Der Kunde konnte binnen sechs Wochen zwei neue Mitarbeiter einstellen", berichtet Tobias Fichtel. "Außerdem ist er jetzt in der Lage, eigene Inhalte zu erstellen und Recruiting-Kampagnen selbst zu verwalten - Fähigkeiten, die ihm auf Dauer eine enorme Kostenersparnis einbringen werden."Den Hauptgrund für den Erfolg seines Ansatzes sieht Tobias Fichtel in der umfassenden Betreuung auf Augenhöhe und der eigenen Lernplattform, die das nötige Wissen mit Video-Kursen kleinschrittig vermittelt. "Ich bin selbst Metzger und spreche deshalb die Sprache unseres Handwerks", erklärt er hierzu. "Dadurch können wir umgangssprachliche Hürden leichter überwinden und Sachverhalte so erklären, dass unsere Kunden das vermittelte Wissen eigenständig umsetzen können."Fall 2: Landmetzgerei Bernhorst KochWie Tobias Fichtel ist auch Leonhard Koch von der Landmetzgerei Bernhorst Koch in den Familienbetrieb eingestiegen und will diesen in den nächsten Jahren als Metzgermeister übernehmen. Trotz seines engagierten Führungsstils verhielten sich die Mitarbeiter jedoch weiterhin zögerlich und zeigten nur wenig Eigeninitiative. Gemeinsam mit Tobias Fichtel wollte er in seinem Betrieb Strukturen schaffen, die Mitarbeitern den nötigen Halt geben, um souverän und eigenverantwortlich zu arbeiten.Das Training erlebte er selbst als unkonventionell - im bestmöglichen Sinne. "Themen wie Mindset und Personalführung kommen an der Berufsschule und in der Ausbildung oftmals zu kurz", gesteht Leonhard Koch ein. "Das Geschäftsführer-Training von Fichtel Consulting ermöglichte es mir jedoch, diese Lücken zu schließen." Inzwischen geht er reflektierter mit seiner Rolle als Geschäftsführer um als vor der Zusammenarbeit. Ebenso konnte er Tobias Fichtels Lektionen anwenden, um klare Verantwortlichkeiten zu definieren und durch regelmäßige Meetings den Austausch innerhalb des Teams zu verbessern.Mit Fichtel Consulting zum besseren Geschäftsführer werdenDas Training von Fichtel Consulting würde Leonhard Koch uneingeschränkt weiterempfehlen. Menschen in seiner eigenen Lage legt er jedoch mit besonderem Nachdruck nahe, sich damit zu befassen: "Gerade wer vor der Übernahme einer Metzgerei steht oder kürzlich Geschäftsführer geworden ist, profitiert enorm davon, sich mit professioneller Unterstützung auf das Kommende vorzubereiten", so Leonhard Koch.Tobias Fichtel und sein Team stehen ihm auch auf der weiteren Reise stets zur Seite. "Wir bieten wöchentlich mehrere Termine für Live-Calls an, aus denen jeder Kursteilnehmer frei wählen kann", erklärt Tobias Fichtel. "Ferner stehen wir per WhatsApp jederzeit zur Verfügung und helfen unseren Kunden gerne auch in persönlichen Check-up-Anrufen mit ihren Problemen weiter."Sie sind Metzger und wollen lernen, wie Sie Ihren Betrieb stressfrei und zukunftssicher managen? Dann melden Sie sich jetzt bei Tobias Fichtel (https://www.tobias-fichtel.de/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:Fichtel Consulting GmbHVertreten durch: Tobias FichtelE-Mail: info@tobias-fichtel.deWebsite: https://tobias-fichtel.de/Original-Content von: Fichtel Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176029/5962580