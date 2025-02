Sapporo, Japan (ots/PRNewswire) -Das 75. Sapporo Snow Festival findet vom 4. bis 11. Februar 2025 in der Stadt Sapporo, der nördlichen Hauptstadt Japans, statt. Als eines der größten Schneeskulpturenfestivals der Welt verwandelt sich die Stadt in ein Winterwunderland mit über 200 Schneeskulpturen, von denen einige über 12 Meter hoch sind. Mit 2 Millionen Besuchern aus aller Welt pro Jahr ist das Festival zu einem der am meisten erwarteten Ereignisse im japanischen Veranstaltungskalender geworden.Bild1:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107897/202501233278/_prw_PI1fl_7va6XTbR.jpgAllerdings steht das Festival derzeit vor einer Reihe von noch nie dagewesenen Herausforderungen. Es gibt finanzielle Probleme aufgrund der gestiegenen Betriebskosten und sinkender Werbeeinnahmen sowie einen Mangel an Personal für die Produktion großer Skulpturen. Außerdem ist das Festival mit der anhaltenden Bedrohung durch die globale Erwärmung konfrontiert. In den letzten Jahren ist es aufgrund der immer unregelmäßigeren Schneefallmuster schwieriger geworden, die erforderliche Schneemenge zu sammeln, und die steigenden Temperaturen führen dazu, dass die Skulpturen schmelzen und ihre Form verlieren. Hidenori Takagi, ein erfahrener Schneeskulpturenbauer, erinnert sich: "Als ich vor 17 Jahren anfing, war die globale Erwärmung noch nicht so schlimm und die Temperaturen waren eher niedrig. Aber in diesen Tagen kann es bis zu 5 bis 6 Grad warm werden, wodurch der Schnee schmilzt und wir alle unsere Fortschritte verlieren."Bild2:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107897/202501233278/_prw_PI2fl_GKWSsuSZ.jpgUm diesen drohenden Problemen zu begegnen, sucht die Stadt derzeit nach Möglichkeiten, das Festival nachhaltiger zu gestalten. Tomonori Aoyama, Generaldirektor der Abteilung für Tourismus und MICE-Förderung der Stadt Sapporo, erklärt: "Um die beispiellosen Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir mithilfe nationaler und internationaler Zusammenarbeit kreative Lösungen finden." In diesem Jahr werden in einigen Bereichen des Festivals Versuche mit Wasserstoffenergie und Solarmodulen durchgeführt, um die Kohlendioxidemissionen zu begrenzen.Bild3:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107897/202501233278/_prw_PI3fl_OI88o3Ey.jpgDie Schneeskulpturen lassen sich von den bevorstehenden Herausforderungen nicht abschrecken. Takagi teilt die tiefgreifende Wirkung dieser Erfahrung und sagt: "Die Erschaffung großer Schneeskulpturen ist eine große Herausforderung. Es gibt immer mehr Dinge, an die wir jedes Jahr denken müssen, von der Gestaltung der Modelle bis zum Bau der Skulpturen. Die Vorbereitung dauert etwa drei Monate, was extrem anstrengend ist. Aber wenn Menschen aus aller Welt kommen, um zu sehen, was wir geschaffen haben, und wir ihre Reaktionen sehen, dann weiß ich, dass es sich lohnt. Um es etwas dramatisch auszudrücken - es fühlt sich an, als würden wir Energie zum Leben erhalten."Trotz der anhaltenden Herausforderungen stellt sich Sapporo der Aufgabe, die Tradition des Snow Festivals zu bewahren und sich gleichzeitig an neue Veränderungen anzupassen. Die Stadt heißt alle Besucher, die sich aus erster Hand ein Bild von ihren Bemühungen um die Zukunft des Schneefestivals machen möchten, willkommen.Bild4:https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107897/202501233278/_prw_PI4fl_NKUDrJ23.jpgWeitere Informationen über das Festival und den Tourismus in Sapporo finden Sie unter den nachstehenden Links.Die offizielle Website des Snow Festivals: https://www.snowfes.com/en/Die unerzählte Geschichte hinter den Skulpturen: https://visit.sapporo.travel/topics/2025/01/16/the-sapporo-snow-festival-the-untold-story-behind-the-sculptures/Offizielle Tourismus-Website der Stadt Sapporo: https://visit.sapporo.travel/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-weltberuhmte-snow-festival-in-sapporo-strebt-nachhaltigkeit-inmitten-beispielloser-herausforderungen-durch-den-klimawandel-an-302366280.htmlPressekontakt:Yuko Ogasawara,Yoko Nakanishi,Lara Horin,Tourism & MICE Promotion Department,City of Sapporo,+81-11-211-2376,kanko@city.sapporo.jpOriginal-Content von: City of Sapporo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178574/5962573