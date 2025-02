XRP-Crash - Chance nutzen oder besser die Finger davon lassen?

Der Kryptomarkt ist im freien Fall, und XRP steht besonders unter Druck. Noch vor Kurzem bei 3.40 US-Dollar, ist der Kurs zwischenzeitlich auf 2.20 US-Dollar abgesackt - ein Verlust von über 30 Prozent, und das in nicht einmal 24 Stunden. Auch Bitcoin hat stark nachgegeben und notiert aktuell bei 96.000 US-Dollar. Altcoins trifft es dabei besonders hart, viele sind um 10 bis 20 Prozent gefallen.

XRP Monatschart, Quelle: Coinmarketcap

Wirtschaftliche Unsicherheiten belasten den Markt

Der Absturz kommt nicht ohne Grund. Die Entwicklungen in der globalen Wirtschaft sorgen für Nervosität. Die USA haben neue Zölle angekündigt, was nicht nur die traditionellen Märkte, sondern auch den Kryptosektor verunsichert. Gleichzeitig zeigt der Dollar-Stärkeindex (DXY) eine massive Aufwärtsbewegung, was typischerweise Druck auf risikobehaftete Assets wie Kryptowährungen ausübt.

Hinzu kommt die Unsicherheit über mögliche wirtschaftliche Gegenmaßnahmen. In Kanada wird bereits über Stimuluspakete in Pandemie-Größe diskutiert, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zölle abzufedern. Die Märkte reagieren darauf mit hoher Volatilität - und das zeigt sich besonders im Kryptobereich.

Altcoins stürzen ab - Bitcoin-Dominanz steigt

Während Bitcoin "nur" etwa 14 bis 15 Prozent von seinem Hoch entfernt ist, trifft es Altcoins wie XRP deutlich härter. Solche Rücksetzer sind in Bullenmärkten zwar nicht ungewöhnlich, doch die Geschwindigkeit des Crashs lässt viele Anleger zittern.

Nahezu unglaublich ist, dass in diesem Umfeld die Bitcoin-Dominanz auf 61.1 Prozent gestiegen ist - ein Zeichen dafür, dass Kapital aus Altcoins in Bitcoin umgeschichtet wird. Das Muster ist bekannt: In unsicheren Marktphasen fliehen Investoren aus riskanteren Altcoins in Bitcoin oder sogar ganz aus dem Kryptomarkt.

Bitcoin Dominanz mit enormen Ausbruch, Quelle: www.tradingview.com

XRP hatte zuvor eine enorme Rallye hingelegt und war in wenigen Monaten von 0,50 US-Dollar auf 3,40 US-Dollar gestiegen. Solche Anstiege führen zwangsläufig zu Korrekturen. Die Frage ist nun: Ist das nur ein normaler Rücksetzer oder der Beginn eines tieferen Abverkaufs?

Was tun?

Wer langfristig an XRP glaubt, könnte die aktuelle Korrektur als Kaufchance sehen. Schließlich hatte XRP in der Vergangenheit bereits mehrere starke Rücksetzer überstanden und sich immer wieder erholt. Doch es gibt auch Gründe zur Vorsicht.

Der Gesamtmarkt bleibt extrem volatil, und es stehen weitere wirtschaftliche Daten an, die die Richtung beeinflussen könnten. Sollte Bitcoin weiter abrutschen, könnte der Abverkauf in den Altcoins noch heftiger werden.

Für Anleger bedeutet das: Jetzt einen kühlen Kopf bewahren, das Risiko im Portfolio überdenken und sich fragen, ob man langfristig an die Erholung des Marktes glaubt - oder ob es vielleicht klüger ist, auf mehr Stabilität zu warten.

Antizyklisch Investieren?

Antizyklisches Handeln hat schon oft die größten Gewinne gebracht. Wer in der Vergangenheit bei starken Rücksetzern eingestiegen ist, konnte später oft enorme Renditen erzielen. Die Bitcoin-Dominanz steigt weiter, doch genau das könnte bald drehen. Wenn Bitcoin sich stabilisiert, könnten Altcoins wieder durchstarten.

Viele, die an die Altcoin Saison glauben, investieren aktuell in Wall Street Pepe ($WEPE). Der Presale hat bereits über 65 Millionen US-Dollar eingesammelt und wächst weiter.

Experten rechnen damit, dass der Token in spätestens zehn Tagen ausverkauft sein könnte. Der Hype um den Frosch-Coin ist riesig. Die Community wächst täglich, und auf X ziehen die Posts bereits Zehntausende Views.

Pepe Unchained hat vorgemacht, was möglich ist. Von 0,008 auf 0,069 US-Dollar - ein Plus von 769 Prozent. Wall Street Pepe könnte die Erfolgsgeschichte nun neu schreiben, und das noch intensiver. Auch wenn der aktuelle Rücksetzer vielen noch tief in den Gebeinen sitzt, könnte schon bald eine enorme Altcoin-Saison starten. Den Bitcoin notiert immer noch bei 95.000 US-Dollar, und auch wenn die Liquidationen historisch waren, sind es die investierten Geldmengen auch noch immer. Der Presale läuft, aber die Zeit wird knapp - offizell läuft der Presale noch 13 Tage, er könnte aber schon vorher ausverkauft sein. Wer auf den nächsten großen Meme-Coin setzen will, sollte nicht zu lange warten.

