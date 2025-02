Der Deutsche Unternehmerbrief

Sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland legten die Einkaufsmanager-Indizes Industrie im Januar zu. Es mutet zwar merkwürdig an, dass die deutschen Verarbeiter mit 45 Punkten ein 8-Monatshoch erreichten, aber da im Dezember nur 42,5 Zähler festgehalten wurden, kann man zufrieden sein. Über der Expansionsschwelle von 50 Punkten bewegen sich in Euroland nach wie vor Griechenland mit 52,8 Zählern und Spanien mit 50,9. Alle Länder mit Gemeinschaftswährung zusammen bringen es im Januar für ihre Industrien auf 46,6 (nach 45,1 im Vormonat). Übermorgen werden die Einkaufsmanager-Indizes für die Dienstleister bekannt. Nicht vergessen werden darf indes: Die Resultate für Verarbeiter und Services wurden vor den neuen Trump'schen Zöllen ermittelt.
Annerose Winkler