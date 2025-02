Der japanische Batteriezellenhersteller AESC hat eine wichtige Nachricht für den Bau seiner Fabrik in der Nähe der Renault-Fabrik im nordfranzösischen Douai erhalten: Die EU-Kommission hat einen Zuschuss der französischen Regierung in Höhe von 48 Millionen Euro genehmigt. Die Einholung der Genehmigung war erforderlich, weil die Fördermittel in Hinblick auf die EU-Beihilfevorschriften überprüft werden mussten. Die EU-Kommission hat nun entschieden, ...

