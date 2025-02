(shareribs.com) London 03.02.2025 - Die Ölpreise bewegen sich am Montag deutlich nach oben, auch der US-Dollar legt zu. Trump hat neue Zölle für Kanada, Mexiko und China verhängt. Kanadas Energieimporte bleiben verschont. Am Samstag sind die angedrohten Zölle der USA auf mexikanische und kanadische Importe in Kraft getreten. Der kanadische Premierminister Trudeau kündigte an, dass 155 Milliarden Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...