LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung zu Beginn des Jahres verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 1,3 Punkte auf 48,3 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde etwas nach oben revidiert. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 48,2 Punkten gerechnet.

Zuvor hatte sich die Stimmung vier Monate in Folge verschlechtert und den tiefsten Stand seit elf Monaten erreicht, bevor die Erholung einsetzte.

S&P Global-Experte Rob Dobson sieht noch keine wesentliche Verbesserung der Lage. Die Nachfragebedingungen bleiben seiner Einschätzung nach sowohl auf den inländischen als auch auf den ausländischen Märkten schwach. Außerdem steige der Kostendruck, sagte der Experte./jkr/jsl/jha/