RUNE News: THORChain scheint kurz vor dem Bankrott zu stehen und Coin fällt 20 %

Die Krise um THORChain spitzt sich weiter zu. Nach anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten und der Einstellung von Rückzahlungen für das Lending- und Sparprogramm THORFi hat das Projekt massive Kapitalabflüsse und einen drastischen Vertrauensverlust erlitten. Die Folge: Validatoren verlassen das Netzwerk, die Liquidität schwindet und der RUNE-Kurs stürzt weiter ab. Kann der geplante Restrukturierungsplan THORChain noch retten, oder droht nun endgültig der Bankrott?

Das Krypto-Unternehmen THORChain, zu dem die Kryptowährung RUNE gehört, scheint kurz vor dem Bankrott zu stehen. Offensichtlich steht das Unternehmen vor Liabilities in Höhe von circa 200 Millionen Dollar, die durch das Lending- und Sparprogramm THORFi entstanden sind. Nun haben die Entwickler einen umfassenden Restrukturierungsplan angekündigt, um diese finanziellen Probleme des Netzwerks vielleicht doch noch bewältigen zu können.

Die Entscheidung zur Restrukturierung folgte dabei nach wochenlangen intensiven Diskussionen innerhalb der Community sowie auch einem deutlichen Rückgang der Netzwerkaktivität.

THORChain Community Update

Thank you to the community members, Node Operators, and builders who have remained committed throughout this critical moment for the network. Your dedication and contributions have been invaluable in shaping the path forward and ensuring THORChain's…