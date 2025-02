NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS von 43 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Anleger honorierten die vom Konzernchef als "außergewöhnlich" bezeichnete Disziplin bei Kosten und Investitionen nun etwas stärker, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Rekordrally der Aktien nach starken Quartalszahlen. Er hob seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn 2025 und 2026. Angesichts höheren Wachstums im Vergleich zur Konkurrenz sieht er noch Bewertungsspielraum./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2025 / 17:42 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000DWS1007