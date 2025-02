Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England wird den Leitzins wohl auf 4,50% senken, so die Analysten der Helaba. Angesichts einer schwierigen Konjunkturlage und einer allmählich nachlassenden Inflation würden weitere Schritte folgen. Als im Dezember die großen Notenbanken ihre Leitzinsen gesenkt hätten, sei die Bank of England nicht mitgezogen und habe ihren Leitzins konstant gelassen. Jüngst habe die EZB mit 25 Basispunkten Lockerung nachgelegt, während die FED stillgehalten habe. Auf der anstehenden Sitzung werde die britische Notenbank aber wohl die europäische Variante wählen und ihren Leitzins von 4,75% auf 4,50% reduzieren. ...

