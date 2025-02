© Foto: Pexels

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Januar leicht beschleunigt, bleibt aber auf einem Niveau, das eine weitere Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) ermöglichen könnte.Laut Eurostat stiegen die Verbraucherpreise in den 20 Euroländern um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, nach 2,4 Prozent im Dezember. Die Zahlen lagen knapp über den Erwartungen, was vor allem auf gestiegene Energiekosten zurückzuführen ist. Die Kerninflation, die volatile Faktoren wie Energie und Lebensmittel ausklammert, blieb hingegen stabil bei 2,7 Prozent. Auch die Dienstleistungsinflation, eine wichtige Komponente für die EZB, sank leicht von 4,0 auf 3,9 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde …