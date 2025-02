Düsseldorf (ots) -In einer Phase der Marktstabilisierung nach deutlichen Wertkorrekturen spielt die exakte Bewertung von Immobilien eine noch größere Rolle - speziell in sensiblen Situationen wie Scheidungen. Was aber ist dabei zu berücksichtigen, um eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden und mögliche Konflikte zu vermeiden?Der Immobilienmarkt unterliegt ständigen Schwankungen - ganz besonders jetzt nach einer Phase signifikanter Wertkorrekturen, welche die Wichtigkeit einer fundierten Bewertung einmal mehr unterstreichen. Dies gilt umso mehr in komplexen Vermögensauseinandersetzungen, wie sie im Zuge von Scheidungen häufig auftreten. Eine sachgerechte Wertermittlung ist für eine gerechte Aufteilung der gemeinsamen Immobilie und die Vermeidung rechtlicher Auseinandersetzungen demnach unerlässlich. Allerdings erschweren emotionale Spannungen und subjektive Wertvorstellungen nicht selten eine objektive Einigung. "Wer in dieser Situation nicht auf eine gleichermaßen neutrale wie fundierte Bewertung setzt, riskiert nicht nur finanzielle Nachteile, sondern oft auch zusätzliche rechtliche Auseinandersetzungen", mahnt Katharina Heid von der Heid Immobilienbewertung Düsseldorf."Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig an einen Tisch zu setzen und eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten - idealerweise unter professioneller Anleitung. Nur so lassen sich zusätzliche Probleme und Schäden letztendlich vermeiden", fügt sie hinzu. Gemeinsam mit André Heid und einem erfahrenen Team aus öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen erstellt Katharina Heid jährlich über 6.000 Gutachten - von Marktwertanalysen bis zu detaillierten Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Besonders in anspruchsvollen Situationen wie Scheidungen profitieren Betroffene von ihrer Expertise: Dank neutraler Gutachten können Paare langwierige Diskussionen vermeiden, ihre Vermögensverteilung effizient klären und sich auf eine klare Grundlage stützen. Was dabei entscheidend zum Erfolg beiträgt, lesen Sie hier.1. Marktveränderungen berücksichtigenDie Immobilienpreise haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert - mit Wertkorrekturen von bis zu 30 Prozent. In der Folge überschätzen nicht wenige Eigentümer den Wert ihrer Immobilie weiterhin. Besonders problematisch ist, dass diese Fehleinschätzungen oft auf veralteten Marktinformationen oder emotionalen Bindungen an die Immobilie beruhen. Die fehlende Objektivität kann die Verhandlungen erheblich erschweren und den Scheidungsprozess beeinträchtigen.Ein neutrales Gutachten hilft hingegen, die aktuelle Marktlage realistisch einzuschätzen und eine faire Grundlage für die Vermögensaufteilung zu schaffen, weiß Katharina Heid von der Heid Immobilienbewertung Düsseldorf. Dabei werden nicht nur aktuelle Vergleichswerte und Lagefaktoren berücksichtigt, sondern auch strukturelle Merkmale der Immobilie sowie deren Zustand. Eine fundierte Bewertung dient damit nicht nur der finanziellen Gerechtigkeit, sondern auch der Reduzierung von Stress und Unsicherheit während des gesamten Trennungsprozesses.2. Neutralität als Schlüssel zum ErfolgSubjektive Einschätzungen führen häufig zu Streitigkeiten - besonders wenn die Parteien unterschiedliche Vorstellungen vom Immobilienwert haben. Oft resultieren diese Differenzen aus emotionalen Bindungen an die Immobilie oder einem mangelnden Verständnis für aktuelle Marktentwicklungen. Ohne fundierte Bewertung eskaliert die Situation schnell, sodass eine sachliche Einigung kaum mehr möglich ist.Neutralität ist in solch sensiblen Situationen daher unerlässlich, um eine gerechte Lösung zu fördern. So kann ein erfahrener Sachverständiger hier als Vermittler fungieren, indem er die Interessen beider Parteien fair abwägt und auf Basis fundierter Fakten eine objektive Bewertung liefert. Dadurch lassen sich Konflikte frühzeitig entschärfen und unnötige rechtliche Auseinandersetzungen vermeiden, betont Katharina Heid von der Heid Immobilienbewertung Düsseldorf.3. Bedeutung für Gerichte verstehenAuch Gerichte verlassen sich in strittigen Fällen vorzugsweise auf fundierte Gutachten. Die zunehmende Marktvolatilität macht eine unabhängige und sachkundige Bewertung schließlich umso wichtiger, um gerechte Urteile zu ermöglichen. Dabei schafft eine professionelle Wertermittlung eine objektive Grundlage, die nicht nur potenzielle Unklarheiten beseitigt, sondern auch eine fundierte Orientierungshilfe für die Entscheidungsfindung bietet.Fazit: Professionelle Beratung bleibt alternativlosScheidungen bringen nicht nur emotionale Belastungen, sondern auch komplexe finanzielle Herausforderungen mit sich. "Wir erleben das auch in der Praxis immer wieder: Beispielsweise trennte sich kurz nach dem aktuellsten Preisrückgang ein Paar aus Stuttgart - der Mann hielt am alten Marktwert fest, die Frau forderte eine Korrektur", berichtet Katharina Heid von der Heid Immobilienbewertung Düsseldorf. "Erst unser Gutachten half beiden, sich an die neue Marktlage anzupassen und eine Einigung zu erzielen." Wer frühzeitig ein neutrales Gutachten einholt, spart sich also nicht nur langwierige Diskussionen, sondern schafft auch Klarheit für beide Seiten. 