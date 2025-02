Richemont hat es jüngst bewiesen: Luxus läuft wieder. Zwar blieb Branchenprimus LVMH hinter den hohen Erwartungen zurück, doch die Zahlenflut in der Luxuswelt hält an. Davon sollte auch Kering profitieren.Nach den starken Richemont-Zahlen waren die Erwartungen der Anleger an LVMH hoch. Zu hoch. Zwar toppten die Erlöse mit 84,7 Milliarden Euro die Erwartungen - der operative Gewinn sank jedoch um 14 Prozent auf 19,6 Milliarden Euro. Aber es gibt Lichtblicke. Das Schmucklabel Tiffany verbuchte ein ...

