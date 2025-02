Amadeus Fire sah sich im Jahr 2024 aufgrund der anhaltenden Rezession in Deutschland mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, was besonders im dritten Quartal deutlich wurde. Infolgedessen waren die Ergebnisse des Unternehmens in 9M24 nur mittelmäßig, was zu zwei Abwärtskorrekturen der GJ24-Prognose führte. Der wirtschaftliche Abschwung hat das Kerngeschäft von Amadeus Fire stark beeinträchtigt, wobei die Bereiche Zeitarbeit und Personalvermittlung um 6,7 % bzw. 9 % im Jahresvergleich zurückgegangen sind. Das Unternehmen erwartet nun ein konsolidiertes operatives EBITA für das GJ 24 in der Größenordnung von 58 Mio. EUR, gegenüber der ursprünglichen Prognose von 74-80 Mio. EUR. Während Amadeus Fire seine revidierten Ziele für 2024 wahrscheinlich erreichen wird, sind Überraschungen nach oben hin unwahrscheinlich. Mit Blick auf das GJ25 könnten die aktuellen Schätzungen zu optimistisch sein, da die anhaltend negative Stimmung und das Ausbleiben spürbarer Verbesserungen auf ein schwieriges Jahr hindeuten. Infolgedessen passen die Analysten von mwb research ihre Schätzungen an und senken ihr Kursziel auf EUR 105,00 (zuvor EUR 110,00). Die Analysten bekräftigen jedoch ihr BUY-Rating mit einem Aufwärtspotenzial von 30% auf ihr neues Kursziel. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Amadeus%20FiRe%20AG