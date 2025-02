US-Zollschock an den Börsen

Werbung







Die neuen US-Zölle sorgen für spürbare Verluste an den asiatischen und europäischen Börsen.



Am Samstag führte Donald Trump per Dekret Zölle in Höhe von 25 Prozent auf die meisten Waren aus Kanada und Mexiko sowie zehn Prozent auf Waren aus China ein. Auf kanadische Energieprodukte fallen die Zölle mit zehn Prozent hingegen etwas geringer aus. Die jüngsten Aussagen des US-Präsidenten legen zudem nahe, dass demnächst auch Abgaben auf Importe aus der Europäische Union möglich wären. Der DAX® reagierte auf die Geschehnisse empfindlich und verlor in der Spitze knapp 480 Punkte und notierte somit kurzzeitig bei rund 21.252 Punkten. Sowohl Kanada als auch Mexiko beantworteten die neuen Abgaben mit sogenannten Vergeltungszöllen, ob dieses Vorgehen derzeit auch für andere Länder denkbar ist, bleibt abzuwarten. Jedoch steigen an den Märkten die Sorgen um einen Zollkrieg, der den globalen Handel hemmen könnte.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC