© Foto: Unsplash

Trumps neue Zölle treiben den Ölpreis, doch Analysten warnen bereits, dass ein globaler Handelskrieg die Märkte erschüttern könnte. Droht eine weltweite Rezession?Die Preise für US-Rohöl sind am Montag nach der Ankündigung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump um bis zu 3,7 Prozent gestiegen, bevor sie etwa die Hälfte dieser Gewinne wieder abgaben und bei etwa 74 US-Dollar pro Barrel gehandelt wurden. WTI übertraf dabei die Gewinne der globalen Brent-Benchmark deutlich, die um mehr als 1 Prozent zulegten. In Erwartung höherer Kosten für Raffinerien stiegen die Benzin-Futures in New York um bis zu 6,2 Prozent. Analysten warnen jedoch, dass die Preise langfristig fallen könnten, falls …