ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie zum Zeitpunkt des Interviews. CAUTION: Conflict of interest - I am a shareholder at the time of this interview. - Was ist denn deine Erwartung zum Silberpreis? - Wie will das Unternehmen von dem von dir erwarteten Silberpreisanstieg profitieren? - Ihr habt aber viele andere Projekte auch noch? - Das heißt, das Motto dieses Jahres heißt: bohren, bohren, ...