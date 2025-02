MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Compugroup mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. "Die Aktien andienen oder nicht andienen, das ist die Frage", schrieb Analyst Knut Woller am Montag angesichts der erfolgreichen ersten Annahmefrist in der Übernahmeofferte von CVS. An seiner ursprünglichen Einschätzung vom Dezember, dass das Angebot in Höhe von 22 Euro unattraktiv sei, habe sich nichts geändert. Diese Einschätzung bestätige die Entscheidung der Familie Gotthardt, ihre Mehrheit am Telematik-Spezialisten halten zu wollen. Die Anleger, die nicht andienen, sollten sich aber der Risiken bewusst sein: Die Aktie werde illiquide, von der Börse genommen und es sei nicht klar, ob noch ein adäquater Preis zu erzielen sei./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 10:21 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A288904