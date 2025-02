Surrey, British Columbia, 3. Februar 2025 / IRW-Press / Desert Gold Ventures Inc. (das "Unternehmen") (TSX.V: DAU, FWB: QXR2, OTC: DAUGF) freut sich, neu entdeckte historische Bohrdaten für 49 Bohrlöcher auf und in der Nähe der Lagerstätte Mogoyafara South und Teildaten für weitere 29 Bohrlöcher auf bzw. in der Nähe der Lagerstätte Linnguekoto West (siehe Standorte in Abbildung 4.) zu präsentieren. Zusammen umfassen die geschätzten Goldressourcen in diesen beiden Zonen vermutete Mineralressourcen von 479.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,09 g/t Gold1.

Wichtigste Eckdaten*:

Lagerstättengebiet Mogoyafara South ("MS") (siehe Abbildung 1.)

Bohrergebnisse*:

- 1,58 g/t Gold über 33 Meter in Bohrloch RCSP 1316 (bestätigte das Modell, Mächtigkeit der Zone doppelt so hoch wie erwartet)

- 0,83 g/t Gold über 42 Meter in Bohrloch RCSP 1313 (40 Meter Step-out, außerhalb der Ressourcengrube, erheblich breiter als erwartet)

- 2,85 g/t Gold über 11 Meter in Bohrloch RCSP 1317 (bestätigt das Modell)

- 1,78 g/t Gold über 17 Meter in Bohrloch RCSP 1304 (bestätigt das Modell)

- 1,2 g/t Gold über 23 Meter und 0,87 g/t Gold über 15 Meter in Bohrloch RCSP 1300 (bestätigt das Modell, 60 Meter westliches Step-out vom bisherigen Bohrloch)

- 1,79 g/t Gold über 14 Meter in Bohrloch RCSP 1323 (bestätigt das Modell, etwas breiter als erwartet)

- 1,16 g/t Gold über 20 Meter in Bohrloch RCSP 1301 (stimmt nicht mit dem Modell überein, flacher als erwartet)

- 1,25 g/t Gold über 17 Meter, 0,98 g/t Gold über 16 Meter und 0,99 g/t Gold über 7 Meter in Bohrloch RCSP 1302 (sowohl besser als auch schlechter als das bisherige Modell, insgesamt etwas besser)

- 0,91 g/t Gold über 23 Meter in Bohrloch RCSP 1320 (bestätigt das Modell)

- 1,46 g/t Gold über 14 Meter, 0,85 g/t Gold über 19 Meter und 1,14 g/t Gold über 18 Meter in Bohrloch RCSP 1311(bestätigt das Modell, zusätzliche nicht modellierte Mineralisierung in der Tiefe - 1,14 g/t Gold über 18 Meter)

Lagerstättengebiet Linnguekoto West ("LW") (siehe Abbildung 2.)

- 3,4 g/t Gold über 12 Meter** in Bohrloch LN011 (ca. 1,4 km südlich der Ressourcengrube LW)

* wahre Mächtigkeit 70 bis 100 % der gebohrten Länge

** wahre Mächtigkeit unbekannt

Jared Scharf, CEO des Unternehmens, merkte dazu an: "Die neuesten Bohr- und Schürfgrabendaten verbessern unser Verständnis der Lagerstätte Mogoyafara South und deuten darauf hin, dass weitere Bohrungen voraussichtlich zu Erweiterungen der Goldzonen führen werden. Außerdem eröffnet ein wirklich gutes Bohrloch mit 3,4 Gramm pro Tonne auf 12 Metern bei Linnguekoto West einen neuen Explorationskorridor südlich der Hauptzone und hat das Potenzial, dieses Zielgebiet erheblich aufzuwerten. Insgesamt bestätigen diese neuen Daten weiterhin unsere Überzeugung, dass das Projekt SMSZ über erhebliches Explorationspotenzial verfügt, das erst noch entdeckt werden muss."

Technische Daten

Desert Gold ist kürzlich auf Pressemitteilungen und Quartalsberichte des in Australien ansässigen Unternehmens Golden Rim Resources aufmerksam geworden, in denen Bodenprobennahmen, Erkundungen, Schürfgrabungen und Bohrungen beschrieben werden, die über und in der Nähe der Goldlagerstätten Mogoyafara South und Linnguekoto West durchgeführt wurden. Die Daten für die meisten dieser Arbeiten wurden erfasst, zusammengestellt und bewertet.

Mogoyafara South

Neu erworbene Daten umfassen Untersuchungsergebnisse für 8.102 RC-Proben, unter anderem QAQC-Daten für 49 RC-Bohrlöcher über insgesamt 6.885 Meter auf bzw. in der Nähe der Lagerstätte Mogoyafara. 26 der Bohrlöcher befinden sich innerhalb des Ressourcenmodells und validieren das Modell. 9 dieser Bohrlöcher ergaben jedoch eine schwächere Mineralisierung als im Modell. Dagegen ergaben 11 Bohrlöcher zusätzliche mineralisierte Abschnitte und lokal bedeutend breitere Abschnitte als erwartet. Die Bohrungen im Norden und Süden der Lagerstätte erweiterten die Mineralisierung um zusätzliche 400 bzw. 450 Meter.

Nach Ansicht der Geschäftsführung haben die neuen Bohrdaten das Potenzial, eine geringfügige Erhöhung der Mineralressourcen zu unterstützen, und weisen auf das Potenzial hin, die Mineralressource durch weitere Bohrungen zu erhöhen.

Für die 49 Bohrlöcher wurden Mischproben mit einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au und einer internen Verdünnung von bis zu 3 Metern berechnet (siehe Tabelle 1 für die Mischprobenanalyse) und Abbildung 1 für die Standorte der Bohrlöcher und ausgewählter Mischproben.

Linnguekoto West

Ein Unternehmensbericht von Golden Rim vom 31. März 2012 legt nahe, dass im Lagerstättengebiet Linnguekoto West 29 RC-Bohrlöcher über insgesamt 4.035 Meter gebohrt wurden. Dieser Bericht enthält auch kombinierte Daten für nur sieben Bohrlöcher (siehe Tabelle 2), unter anderem mit einem starken Abschnitt mit 3,4 g/t Au über 12 Meter in Bohrloch Lin011, und lässt darauf schließen, dass in den übrigen 22 Bohrlöchern keine bedeutende Mineralisierung festgestellt wurde. Leider war Desert Gold nicht in der Lage, den Bohrdatensatz zu erwerben, sodass sich das Unternehmen auf Übersichtskarten aus dem vorgenannten Quartalsbericht stützt. Bei Feldarbeiten wurden jedoch die Bohrkragen von 20 Bohrlöchern lokalisiert, wobei 9 Bohrlöcher nicht auffindbar waren und eines davon sich an einem Kleinbergbaustandort befindet. Die Bohrkragen-Standorte von vier der sieben Bohrlöcher mit kombinierten Ergebnissen wurden im Feld lokalisiert wobei die Bohrlöcher Lin01, Lin02 und Lin04 entweder nicht gekennzeichnet oder nicht lokalisiert wurden.

Bei Folgebohrungen zur Prüfung hochgradiger Ergebnisse in oberflächennahen Schürfgräben, die 3,15 g/t Au über 16 Meter und 2,24 g/t Au über 43 Meter ergaben, wurden Berichten zufolge keine signifikanten Ergebnisse erzielt, wobei Golden Rule anmerkte, die Mineralisierung erstrecke sich nicht in die Tiefe. Bohrloch Lin011 wurde ungefähr 170 m südlich der vorgenannten Schürfgräben gebohrt. Diese bebohrte Mineralisierung ist in Richtung Norden und Süden offen.

Abbildung 1. Gebiet Mogoyafara South - Neue Bohrlochdaten

Abbildung 2. Gebiet Linnguekoto West - Neue Bohrlochdaten

Aktuelle Informationen zur technischen Studie (die "PEA")

Die Arbeiten an der PEA für Oxid- und Übergangsmineralressourcen in den Lagerstätten Barani East und Gourbassi West gehen schnell voran. Ferner ist die Mineralressourcenschätzung für die Lagerstätte Gourbassi West North fast abgeschlossen. Zu den ausstehenden Arbeiten zählen unwesentliche gravimetrische Testarbeiten für die Lagerstätte Barani East und geotechnische Prüfarbeiten in den Mineralisierungszonen.

Exploration - die nächsten Schritte

Mit den neu von Golden Rim erworbenen Bohr-, Schürfgraben- und Schürfprobendaten für die Gebiete Mogoyafara South und Linnguekoto West wird derzeit ein aktualisierter Bohrplan vorbereitet und in eine priorisierte Liste geplanter Erkundungsbohrlöcher im Konzessionsgebiet SMSZ integriert.

Eine weitere Initiative umfasst die detaillierte Kartierung und Neumodellierung der Zone Barani, in der bei früheren Bohrungen bis zu sechs, laut Interpretation nördlich streichende, semi-parallele Linsen der Goldmineralisierung 2 km entlang Streichrichtung durchteuft wurden, die Abschnitte mit bis zu 2,87 g/t Au über 3 Meter (wahre Mächtigkeit geschätzt auf 2 Meter) und 0,85 g/t Au über 24 Meter (wahre Mächtigkeit geschätzt auf 5 Meter) ergaben. Neue Kleinbergbauanlagen legen nahe, dass, zumindest lokale, mineralisierte Strukturen auch in Richtung Nordosten streichen können.

QAQC

Eine Prüfung der Bohrdaten von Golden Rim, die für die Bohrungen in Mogoyafara South vorliegen, legen nahe, dass in jeweils 20 Proben Standard-, Doppel- und Leerproben eingefügt wurden, sodass in jeweils 4-9 Proben QAQC-Proben eingefügt wurden. Eine Überprüfung der QAQC -Daten deutet darauf hin, dass alle gekennzeichneten Bohrlochabschnitte außer einem akzeptable QAQC-Ergebnisse aufwiesen - mit einem Fehler bei einer Standardprobe, der vermutlich durch eine Probenstandardverwechslung zustande kam. Eine Überprüfung der weniger signifikanten Bohrlochabschnitte ergab zwei weitere Standardfehler bei 34 geprüften Bohrlochabschnitten, die ebenfalls vermutlich auf Probenstandardverwechslungen zurückzuführen sind. Eine hochrangige Überprüfung, einschließlich einer grafischen Darstellung der Analyseergebnisse der Standard-, Doppel- und Leerproben, ergab in der Regel akzeptable Werte mit gelegentlichen lokalen Fehlern und einem Standardfehler, wobei Geostats G905-5 11 Standardfehler mit >3 SD des akzeptierten Werts auswies, aber keiner dieser Fehler beeinträchtigte wesentliche kombinierte Ergebnisse. Leider liegen keine erneuten Untersuchungen vor, mit denen Ergebnischargen im Hinblick auf Standard- oder Leerprobenfehler validiert werden könnten. Neben der Prüfung der Untersuchungsergebnisse der 49 Bohrlöcher wurden die Bohrkragen von 32 Bohrlöchern gefunden, wobei 9 Bohrkragen aufgrund von Kleinbergbauanlagen verloren und 8 Bohrlöcher nicht lokalisiert wurden. Insgesamt bestand eine ausgezeichnete Korrelation mit den Bohrdatenbank-Koordinaten und den Bohrkragenstandorten vor Ort, wobei alle Bohrkragen an den erwarteten Standorten vorgefunden wurden.

Für Linnguekoto West konnten die Bohrergebnisse oder die kombinierte Tabelle nicht bestätigt werden. Wenn jedoch für Linnguekoto West die gleiche Methodik verwendet wurde wie für die Bohrungen in Mogoyafara South, was nahe liegt, dann ist zu erwarten, dass die kombinierte Tabelle und die allgemeinen Anmerkungen zu den Bohrergebnissen nach vernünftigem Ermessen richtig sind.

1 Datenquelle: Pressemitteilung Desert Gold vom 17. Januar 2022: Desert Gold berichtet nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 310.300 Unzen Gold und vermutete Mineralressourcen von 769.200 Unzen Gold im Projekt SMSZ, West Mali

Abbildung 3. Standort des Projekts SMSZ und größere Lagerstätten im Westen von Mali und im Osten des Senegal (* siehe Offenlegungen zu den Lagerstätten-Ressourcen am Ende)

Abbildung 4: Zusammenfassung und Standortplan der Zonen von Konzessionsgebiet SMSZ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte wissenschaftliche und technische Informationen. Das Unternehmen trägt die alleinige Verantwortung für den Inhalt und die Richtigkeit der wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind. Don Dudek, P.Geo., ein technischer Berater für Desert Gold und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards,

"Jared Scharf"

Jared Scharf

President & Direktor

Über Desert Gold

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca. Website: www.desertgold.ca

Kontakt

Jared Scharf, President & CEO

E-Mail: jared.scharf@desertgold.ca

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem die Schätzungen der Mineralressourcen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, das Ausmaß, in dem Faktoren vorhanden sind, die eine Minerallagerstätte wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem operativen Betrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedarplus.ca abrufbar sind, ausführlicher erörtert, und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

* Abbildung1 Offenlegung

Tabelle 1. Zusammengesetzte Proben von Mogoyafara South - Bohrprogramm 2009-2010

Bohrloch-Nr. VON (m) BIS (m) LÄNGE (m) g/t Au RCSP1300GR 119 142 23 1,2 RCSP1300GR 147 162 15 0,87 RCSP1300GR 166 175 9 1,38 RCSP1300GR 62 63 1 0,6 RCSP1300GR 32 33 1 0,39 RCSP1301GR 125 145 20 1,16 RCSP1301GR 150 156 6 0,68 RCSP1301GR 5 11 6 0,35 RCSP1301GR 182 184 2 1,03 RCSP1301GR 91 93 2 0,63 RCSP1301GR 103 104 1 1,05 RCSP1301GR 208 209 1 0,88 RCSP1301GR 67 68 1 0,62 RCSP1301GR 242 243 1 0,63 RCSP1301GR 57 58 1 0,46 RCSP1301GR 19 20 1 0,37 RCSP1301GR 38 39 1 0,39 RCSP1301GR 114 115 1 0,36 RCSP1301GR 177 178 1 0,38 RCSP1301GR 26 27 1 0,33 RCSP1302GR 23 40 17 1,25 RCSP1302GR 60 76 16 0,98 RCSP1302GR 48 55 7 0,99 RCSP1302GR 7 11 4 0,8 RCSP1303GR 43 51 8 1,31 RCSP1303GR 8 29 21 0,48 RCSP1303GR 34 38 4 0,93 RCSP1303GR 100 105 5 0,59 RCSP1303GR 148 149 1 0,33 RCSP1304GR 30 47 17 1,78 RCSP1304GR 18 20 2 2,29 RCSP1304GR 74 78 4 0,89 RCSP1304GR 53 55 2 1,24 RCSP1304GR 62 63 1 0,36 RCSP1306GR 59 69 10 1,06 RCSP1306GR 38 53 15 0,59 RCSP1306GR 20 34 14 0,33 RCSP1306GR 14 15 1 0,6 RCSP1307GR 8 12 4 0,99 RCSP1307GR 158 159 1 3,2 RCSP1307GR 182 183 1 1,06 RCSP1307GR 34 36 2 0,5 RCSP1307GR 171 172 1 0,75 RCSP1307GR 190 191 1 0,7 RCSP1307GR 131 132 1 0,43 RCSP1307GR 69 70 1 0,32 RCSP1308GR 28 34 6 0,61 RCSP1308GR 53 54 1 0,48 RCSP1309GR 154 166 12 0,43 RCSP1309GR 107 111 4 1,29 RCSP1309GR 177 182 5 0,83 RCSP1309GR 55 60 5 0,73 RCSP1309GR 117 122 5 0,66 RCSP1309GR 139 142 3 0,72 RCSP1309GR 197 200 3 0,46 RCSP1309GR 128 131 3 0,41 RCSP1309GR 15 16 1 0,43 RCSP1309GR 101 102 1 0,3 RCSP1310GR 211 218 7 1,16 RCSP1310GR 16 20 4 0,93 RCSP1310GR 203 207 4 0,73 RCSP1310GR 189 190 1 0,63 RCSP1310GR 51 52 1 0,53 RCSP1310GR 155 156 1 0,44 RCSP1311GR 32 46 14 1,46 RCSP1311GR 113 131 18 1,14 RCSP1311GR 89 108 19 0,85 RCSP1311GR 74 85 11 0,43 RCSP1311GR 66 68 2 0,92 RCSP1312GR 41 48 7 0,83 RCSP1312GR 23 27 4 0,59 RCSP1313 77 119 42 0,83 RCSP1313 68 69 1 0,51 RCSP1314 34 39 5 0,57 RCSP1314 56 57 1 0,48 RCSP1315 10 13 3 1,65 RCSP1315 21 24 3 0,47 RCSP1315 69 71 2 0,51 RCSP1316 5 38 33 1,58 RCSP1316 59 60 1 0,49 RCSP1317 29 40 11 2,85 RCSP1317 54 55 1 0,63 RCSP1318 53 64 11 1,46 RCSP1318 37 39 2 0,97 RCSP1318 14 16 2 0,39 RCSP1319 88 98 10 1,61 RCSP1319 66 67 1 0,79 RCSP1320 40 63 23 0,91 RCSP1320 78 82 4 0,46 RCSP1320 31 35 4 0,44 RCSP1320 103 105 2 0,67 RCSP1320 24 25 1 0,35 RCSP1321 0 4 4 0,3 RCSP1321 82 83 1 1,11 RCSP1321 63 65 2 0,45 RCSP1321 51 52 1 0,68 RCSP1322 63 66 3 1,24 RCSP1322 25 27 2 0,56 RCSP1322 70 71 1 0,84 RCSP1322 51 52 1 0,61 RCSP1322 97 98 1 0,62 RCSP1322 56 57 1 0,53 RCSP1322 75 76 1 0,48 RCSP1322 19 20 1 0,3 RCSP1322 91 92 1 0,32 RCSP1323 19 33 14 1,79 RCSP1323 2 11 9 0,61 RCSP1323 68 77 9 0,44 RCSP1323 103 110 7 0,49 RCSP1323 40 41 1 1,06 RCSP1323 118 119 1 0,4 RCSP1324 23 33 10 1,37 RCSP1324 80 81 1 2,39 RCSP1324 38 40 2 0,67 RCSP1324 111 112 1 0,96 RCSP1324 17 18 1 0,32 RCSP1331 35 36 1 0,47 RCSP1331 20 21 1 0,35 RCSP1332 100 101 1 0,55 RCSP1332 85 86 1 0,31 RCSP1336 79 80 1 0,4 RCSP1338 10 14 4 0,68 RCSP1338 47 48 1 0,61 RCSP1338 122 123 1 0,35 RCSP1338 148 149 1 0,39 RCSP1339 10 12 2 1,57 RCSP1339 2 4 2 1,11 RCSP1339 56 57 1 0,55 RCSP1339 103 104 1 0,54 RCSP1340 25 30 5 0,72 RCSP1340 56 57 1 0,31 RCSP1341 92 98 6 2,13 RCSP1341 105 108 3 1,3 RCSP1341 62 63 1 0,46 RCSP1342 54 56 2 0,47 RCSP1342 60 61 1 0,64 RCSP1342 69 70 1 0,46 RCSP1342 112 113 1 0,38 RCSP1342 140 141 1 0,35 RCSP1343 20 30 10 0,41 RCSP1343 42 46 4 0,56 RCSP1343 15 16 1 0,43 RCSP1344 10 13 3 1,3 RCSP1344 139 142 3 0,55 RCSP1344 118 119 1 0,78 RCSP1344 102 103 1 0,63 RCSP1344 93 94 1 0,54 RCSP1344 4 5 1 0,36 RCSP1344 107 108 1 0,38 RCSP1346 109 110 1 3,9 RCSP1346 103 104 1 2,19 RCSP1346 3 4 1 0,43 RCSP1347 144 145 1 1,57 RCSP1347 103 104 1 0,32

Tabelle 2. Auszug aus dem zusammenfassenden Bericht, der von Golden Rim Resources im März 2012 erstellt wurde

