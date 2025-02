Atoss Software hat die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der Umsatz belief sich im letzten Quartal auf 44,7 Mio. EUR, was einem Anstieg von 9,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, aber etwa 3 % unter den Konsensschätzungen lag. Das EBITDA und EBIT übertrafen jedoch die Erwartungen um 13 % bzw. 16 %, was auf ein umsichtiges Kostenmanagement und die Verschiebung bestimmter Investitionen zurückzuführen ist. Die Gesamtleistung im vierten Quartal wurde erneut durch das SaaS-Geschäft angetrieben: Die Umsätze aus Cloud-/Abonnement-Modellen stiegen um 35 % im Vergleich zum Vorjahr, während der Wartungsumsatz um 8 % zulegte. Das EBIT wuchs im vierten Quartal um 17,2 % im Jahresvergleich auf 17,7 Mio. EUR, was einer Margenausweitung um 2,7 Prozentpunkte auf 39,5 % entspricht. Der Umsatzausblick für 2025 wurde mit 170 Mio. EUR bestätigt. Darüber hinaus erwartet Atoss ein jährliches Umsatzwachstum (CAGR) von mindestens 13,0 % für den Zeitraum 2025-2027 und anschließend rund 18,0 % pro Jahr bis 2030, um ein Umsatzvolumen von 400 Mio. EUR zu erreichen. Wachstumstreiber sind Produktinnovationen und die internationale Expansion. Die EBIT-Marge wird 2025 voraussichtlich moderat bei über 31,0 % liegen, bedingt durch höhere Kosten für Produktentwicklung und den Ausbau der Vertriebsressourcen. Danach soll sie schrittweise auf über 35 % steigen. Da der mittelfristige Ausblick stärker auf die späteren Jahre ausgerichtet ist, bleiben die Analysten von mwb research bei ihrer HALTEN-Einschätzung, erhöhen jedoch das Kursziel auf 120,00 EUR (alt: 116,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20SE